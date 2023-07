Budite se pre alarma? Evo zašto vam se to dešava

Vaš telesni sat reaguje na rutinu, postajući efikasniji kada svake noći idete u krevet u isto vreme i budite se u isto vreme svakog jutra

Prilično je iznenađujuće da naša tela mogu da osete vreme dok smo u dubokom snu – ali kako to tačno funkcioniše?

Pa, naše telo kontroliše klupko nerava poznato kao suprahijazmatsko jezgro, koje se nalazi u sredini mozga. Nervi igraju vitalnu ulogu u kontroli našeg krvnog pritiska, telesne temperature i što je najvažnije u otkrivanju ove naučne misterije, našeg osećaja za vreme. Suprahijazmatično jezgro takođe može da odluči kada se osećamo pospano, a kada smo potpuno budni, tako da znate koga da krivite kada želite da odspavate uprkos tome što ste noć ranije spavali osam sati. Vaš telesni sat reaguje na rutinu, postajući efikasniji kada idete u krevet u isto vreme svake noći i budite se u isto vreme svako jutro, prenosi Lad Bible.

Protein koji se zove PER je takođe veoma važan u ovoj situaciji jer reguliše vaš ciklus spavanja i buđenja. Nivoi proteina će rasti i padati tokom dana, dostižući vrhunac uveče, a najniži noću. Nizak nivo ovog proteina će dovesti do niskog krvnog pritiska, čineći nas umornim i pospanim.

Naučnici kažu da ako se držite doslednog rasporeda spavanja, vaše telo će naučiti da se prilagodi i poveća nivoe PER-a neposredno pre nego što se alarm oglasi. Kažu da se ovo povećanje obično dešava oko sat vremena pre nego što se alarm oglasi, jer oslobađamo hormone stresa. Kada se niste probudili pre alarma, to može biti popriličan šok i kao rezultat toga može izazvati stres za vaše telo. Da biste to izbegli, vaše telo proizvodi PER ranije tokom noći – i zato se možete probuditi nekoliko minuta pre nego što se alarm oglasi.

I dok vam je sada verovatno jasnije zašto se budimo pre nego što se alarm oglasi, za one koji se muče kako dautonu u san, vojni način spavanja bi mogao da funkcioniše. To je metoda koja je prvi put pomenuta 1981. godine u knjizi Lojda Vintera Relak and Vin: Championship Performance, a podrazumeva smirivanje tela i postepeno opuštanje. Naravno, uz telo je važno i „osloboditi“ um od bilo kakvog stresa.

