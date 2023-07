Kad zvezde umešaju prste...NJIMA JE LJUBAV SVE, a jednom znaku je PREPREKA za osećaj slobode!

Jarac u ljubavi treba da nauči kako da se opusti, bezuslovno se preda i bude nesebičan. Device treba da nauče da osete strast i toplinu, potrebna im je i sposobnost da razumeju da je ljubav više od analize.

Ovan

Za Ovna, ljubav je potreba koja treba da bude ispunjena. Shvataju je kao svoje osnovno pravo i ne oklevaju da je zatraže. On neće oklevati da potraži ljubav na neobičnim i neočekivanim mestima, naročito ako mu neka osoba privuče pažnju. Ovan vene kada je bez ljubavi. Za osobe u ovom znaku, ljubav je poput čarobnog napitka, potpuno ih ispunjava. Oni traže stalnu ljubav i pokazivanje pažnje kada su u vezi. Ako ih partner zanemari i ne posveti im dovoljno pažnje, oni će se ohladiti. Mada u određenim situacijama, kada su iskreno i jako zaljubljeni, oni će odbijanje shvatiti kao izazov i neće odustati od te osobe, dok je ne uspeju osvojiti. Ono što Ovnovi još treba da nauče u ljubavi je da ulože svoje poverenje na pravi način, u pravu osobu i u pravo vreme.

Bik

Za rođene u znaku Bika, ljubav je privrženost u svoj svojoj iskonskoj, fizičkoj i senzualnoj bliskosti. Kada im je potrebna ljubav, ona odmah mora da im bude dostupna, prijatna i im pruža zadovoljstvo. Oni znaju kako da vole, ali znaju i da pruže i prime ljubav. Ona za njih ima sasvim jednostavno i razumljivo značenje. Bikovi su postojani i odani, cene materijalna dobra i sigurnost i privlače ih oni koji im to mogu da im pruže. Takođe žele potpuno da poseduju voljenu osobu. Pritom pokazuju svu svoju ljutnju, ljubomoru, tvrdoglavost, zavisnost i posesivnost. Ono što osobe u znaku Bika još treba da nauče je fleksibilnost, sposobnost da oproste kada ih neko povredi ili odbije, kao i bolje slušanje i razumevanje partnera.

Blizanci

Za Blizance, ljubav je osećaj udobnosti i sigurnosti koji ih čini srećnim i pruža im zadovoljstvo. S druge strane, ljubav je i prepreka za osećaj potpune slobode. U pozitivnom smislu, ljubav za njih predstavlja prijatnu i ugodnu povezanost s partnerom. U negativnom smislu, ljubav kod njih može da izazove osećaj nezadovoljstva, jer je u određenim situacijama shvataju kao ograničenje. U takvim okolnostima, Blizanci mogu da pokažu površno ponašanje, sklonost ka prevari i nepouzdanost. Ako nastave da posmatraju vezu kao jedan vid obaveze, onda će ta ljubav za njih da izgleda samo kao puki osećaj obaveze i barijera za njihovu slobodu i nezavisnost. Osobe u znaku Blizanaca u ljubavi još treba da nauče da cene nedodirljivu, toplu i nežnu stranu ljubavi.

Rak

Za rođene u znaku Raka ljubav je mreža emotivne sigurnosti, potreba koja je iznad svih ostalih i nešto što bi prvenstveno trebalo da nastane iz iskrenosti i prijateljstva. Ljubav za njih predstavlja najlepši osećaj. Njihova ogromna potreba za ljubavlju izaziva u njima osećaj duboke sentimentalnosti. Sva prošla iskustva, osećaji gubitka i razočaranja, čine da osobe u znaku Raka postanu emotivne, velikodušne i senzualne. Iako su povučeni i očvrsnuli od životnih udaraca, ipak njihov ceo svet počiva na temeljima emocija i sentimentalnosti. Njima je potrebno pravo ljubavno gnezdo, u kojem će se osećati sigurno i ispunjeno. Osobe u znaku Raka u ljubavi još treba da nauče kako da se opuste.

Lav

Za Lava ljubav je romansa, vatrena, jasna, penušava i predivna, nalik na one iz romantičnih filmova i bajki. Oni obožavaju da budu zaljubljeni i divan im je osećaj kada vole i kada su voljeni. To izaziva u njima mnoštvo pozitivnih i lepih emocija. Lavovi umeju da vole i sami sebe, ali i ceo svet. Imaju sposobnost da bez ikakvih pritisaka, očekivanja i uslovljavanja izvuku ispunjenje i zadovoljstvo iz voljenih osoba. Njihova potreba i nagon za dominacijom i moći ispoljava se i u vezi s partnerom. Lavovi ne zaboravljaju da budu velikodušni i pažljivi prema partneru. Očekuju da im se zahvalnost pokaže otvoreno i iskreno i da im se ukazuje poštovanje. Osobe u znaku Lava u ljubavi još uvek treba da nauče da budu skromni i da je u ljubavi podjednako važno davati koliko i uzimati.

Devica

Za Device ljubav je misterija kojoj željno očekuju da se predaju. U ljubavi su na granici svesnog razmišljanja, ne žele da znaju ništa više od onog što vide. A stvari koje ne vide, za njih možda uopšte i ne postoje. U potpunosti su posvećeni vezi i partneru, ali u ljubavi vide i njenu praktičnu stranu. Pošto su konstantno zaokupljene razmišljanjem i planovima, ne umeju potpuno da se opuste. Često je njihova najveća ljubav njihov posao, njihova kuća i mesto gde mogu da stvore savršenu atmosferu. Savršenstvo ih inspiriše i pokreće. Dobar partner treba da pokuša da ih opusti i odagna ozbiljnost i oprez koji im je konstantno na umu. Device u ljubavi još treba da nauče da osete strast i toplinu. Potrebna im je i sposobnost da razumeju da je ljubav mnogo više od čiste analize i računanja i da ima mnogo dublje značenje.

Vaga

Za rođene u znaku Vage ljubav je harmonija. Spajanje uma koje je izbalansirano, ni u kom slučaju ekstremno, vodi do srećnih i ugodnih rezultata za obe strane. U Vaginom smirenom, simetričnom i skladnom svetu, ljubav se vezuje za lepotu. Venera, vladajući planet Vage, uliva u ove osobe duboko ukorenjeno poštovanje za estetiku, simetriju i sklad. Nekada ovo može da predstavlja i problem za njih, jer se može dogoditi da ne shvataju dublje značenje ljubavi. Potrebno im je dosta vremena da odaberu savršenog partnera, jer žele da im u svemu odgovara. Pošto su šarmantne i elegantne, Vage retko imaju problema u pronalaženju obožavalaca, ali im je, ponekad, potrebno mnogo vremena da se odluče. A za to vreme, dok razmišljaju, potencijalni partner može da ode razočaran, jer mu je dosadilo čekanje. Vage odmah znaju da li su zaljubljene i uživaju u svim detaljima koji prate zaljubljenost i udvaranje. Vage još treba da nauče da je lepota u očima onoga koji posmatra. Sklad zaljubljenih srca i kompatibilnost su važniji od izgleda. Važno je dublje značenje same ljubavi.

Škorpion

Za Škorpije ljubav je žudnja za jedinstvom koja ih potpuno obuzima i prati tokom čitavog života, utičući na njihove misli i izbore. Za njih je ljubav vrhunsko osećanje, vredno svake žrtve, a oni je često shvataju na više fizičkom i telesnom nivou. Intimnost im omogućava da proniknu u nepoznato i prevaziđu fizičke barijere, dodirujući strune sopstvene svesti, što ih beskrajno fascinira. Nije ni čudo što im je intimnost sa partnerom od ogromnog značaja u životu. Osobe u znaku Škorpije još uvek treba da nauče važnost davanja i predaje u ljubavi. Ispunjenje u ljubavi treba da bude obostrano.

Strelac

Za rođene u znaku Strelca ljubav je prava i večna, ali istovremeno nešto što ih može zaobići i zbog čega je moraju pronaći, istražiti, povratiti i zadržati pre nego je zauvek izgube. Strelci su suštinski nesigurni. Njihove nesigurnosti su pažljivo prikrivene njihovom komunikativnom, druželjubivom i iskrenom spoljašnošću. Pošto često strahuju od stvarnosti, oni traže utočište u idealizaciji i u tome ponekad mogu preterati. Imaju snažan duh i volju za istraživanjem. Plaše se da dublje zavire u svoje emocije, zbog čega ponekad ne mogu potpuno da iskuse ispunjenje u ljubavi. Preterano su oprezni kada je reč o prostoru i slobodi, pa ponekad mogu da pomisle da će ljubav ograničiti njihovu slobodu umesto da ih oslobodi. Ipak, njihovi partneri mogu mnogo da nauče iz njihovog zaraznog idealizma, optimizma i entuzijazma. Osobe u ovom znaku u ljubavi još uvek treba da nauče lekcije o odanosti i posvećenosti.

Jarac

Za rođene u znaku Jarca ljubav je uzajamna razmena zadovoljstva koja donosi potrebnu sigurnost, mir i zadovoljstvo. I suprotno opštem mišljenju, ljubav im je veoma važna. Za njih ona predstavlja povezanost, odgovornost, ali i senzualnost i stabilnost. Njihov ozbiljni spoljašnji izgled može da sakrije njihovu nežnu i blagu stranu ličnosti, ali oni u potpunosti razumeju ljubav. Kada se oslobode i otvore prema partneru, obasipaće ga strastvenim naletima i ekstremnim osećanjem sigurnosti, što može da bude veoma privlačno. Privlače ih bogati i uspešni ljudi. Međutim, bogati po njihovom shvatanju nisu samo oni koji su takvi rođeni, već oni koji su stekli vrednosti i uspeh radom i trudom. Njihova porodica ima veliki značaj u njihovom životu. Zbog toga, kada vole, prihvataju tu osobu kao člana porodice i retko se odlučuju za površne flertove ili kratkotrajne veze. Osobe u znaku Jarca u ljubavi još uvek treba da nauče kako da se opuste, bezuslovno se predaju i budu nesebični.

Vodolija

Za Vodoliju je ljubav sveže i novo iskustvo, nesebično i prijatno. Vodolije žele da istraže dubine i opseg ljubavi pre nego što je u potpunosti prihvate i razumeju. Za njih, kao humanitarce Zodijaka, ljubav je univerzalna i nesebična. Snažno veruju da je moguće biti nepristrasan i jednak u svim sferama života. Vodolije uvek imaju mnogo prijatelja. Sa svojom privlačnom ličnošću, vizionarskim pristupom i tolerancijom, retko osećaju manjak prijateljstava i obožavalaca. Vole nove i moderne pristupe svemu, pa i ljubavi. Izazov za njih je menjanje konvencija i tradicija u načinu udvaranja i ljubavi. Zbog toga mnogi od njih neće oklevati da razmotre više potencijalnih partnera pre nego što se potpuno prepuste ljubavi. Pošto su otvoreni, često mešaju neformalna prijateljstva sa ljubavlju. To može da dovede do osećaja praznine, neispunjenosti ili zbunjenosti u ljubavi. Osobe u znaku Vodolije još uvek treba da nauče da je važno da se u potpunosti predaju ljubavi i da u njoj nema mesta za sumnjičavost.

Ribe

Za rođene u znaku Riba ljubav je nesebično osećanje, čudo koje upotpunjuje, stvara celinu i zahteva potpuno predanje. Za njih, ljubav je više o davanju nego o primanju i ima mnogo zajedničkog sa kreativnošću i filozofijom. Ipak, zbog njihove promenljive prirode, mogu pokazivati sklonost ka kretanju iz jedne veze u drugu, stalno tražeći pravu ljubav i dublje značenje. Međutim, mogu da budu verni i čvrsto vezani za svoje ideale, ne zato što ne vide druge opcije i značenja, već zato što jednostavno znaju da je to ono pravo. Osobe u znaku Riba u ljubavi još treba da nauče činjenicu da ljubav obuhvata sve, da je kompletna i može biti najveći motivator za život.

