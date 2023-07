OBAVEZNO PROČITAJTE: Kako da zaštitite svoje kućne ljubimce od toplotnog udara? Saveti koji im mogu spasiti život

Životinjama koje žive s vama nije nimalo lako na visokim temperaturama.

Njihov prirodni način hlađenja organizma često nije dovoljan da im snizi temperaturu tela, naročito kad su napolju. Zato im pomozite da što lakše prežive ove vrele dane.Neka vaša maca, kuca ili papagaj što manje vremena provode napolju u popodnevnim satima, kad je temperatura najveća. Obezbedite im kutak u hladovini i pobrinite se da uvek imaju dovoljno sveže vode.

* Posebno obratite pažnju ukoliko vaš ljubimac čeka potomstvo. Trudnoća na vrućini za njih može biti posebno teška, a velika toplota može loše da utiče i na plod.

* Nikako i nikada ne šišajte pse i mačke do kože! Iako vam se čini da će im to pomoći da se rashlade, dlaka im u stvari pomaže da se odbrane od vrućine. Kod nekih vrsta pasa šišanje je neophodno, ali nikako ih ne šišajte do kože.

* Namirnice su leti sklone kvarenju, pa pripazite da hrana za vašeg kućnog ljubimca, baš kao i vaša, uvek bude sveža. I vodu im što češće menjajte, jer ni oni ne vole da je piju ustajalu i mlaku.

* Zaštitite ljubimce od buva i krpelja, ima ih podosta u travi. Ukoliko se to desi, njihova već visoka telesna temperatura može porasti do opasnih granica.

* Kad ih izvodite u šetnju, pipnite rukom beton. Ako je za vas vruć, njima će biti još gore. Na ovo obratite pažnju jer je veoma važno da ne dobiju opekotine, a leti se na ovaj način najlakše dobijaju.

Autor: