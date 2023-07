Zdravi zglobovi: Kako do njih?

Skeletni sistem odraslog čoveka ima složenu arhitekturu koja uključuje 206 kostiju povezanih hrskavicom, tetivama, ligamentima i trima vrsta zglobova:

sinartroze – fiksni ili vlaknasti spojevio

amfiartroze – malo pokretljivi, poznati kao hrskavični zglobovio

diartroze – poznati kao sinovijalni zglobovi, ovi zglobovi imaju sinovijalnu tečnost koja omogućava da se svi delovi zgloba nesmetano kreću jedan naspram drugog. Ovo su najčešći zglobovi u vašem telu. Primeri uključuju zglobove poput kolena i ramena.

Kao što vidimo, zglobovi su kategorisani prema pokretu koji dozvoljavaju. Iako stvarni broj zglobova kod bilo koje osobe zavisi od brojnih varijabli, procenjeni broj je između 250 i 350.

Šta su zglobovi?

Zglob je veza između dve kosti. Zglobovi i njihove okolne strukture omogućavaju vam da savijate laktove i kolena, mrdate kukovima, savijate leđa, okrećete glavu ili mašete. Glatko tkivo zvano hrskavica i sinovijalna tečnost ublažavaju pokrete tako da se kosti ne trljaju jedna uz drugu. Ali, starenje, povreda ili nošenje prevelike težine mogu istrošiti i pokidati vašu hrskavicu. To može dovesti do reakcije koja može oštetiti vaše zglobove i dovesti do artritisa.

Oštećenja i bolesti zglobova

Osteoartritis je najčešći tip artritisa i posebno se primećuje kod starijih ljudi. Kod osteoartritisa, površinska hrskavica u zglobovima se oštećuje i haba, omogućavajući kostima da se trljaju jedna uz drugu. Ovo uzrokuje bol, otok i gubitak pokreta u zglobu. Ponekad se može izazvati povredom zgloba, kao što je najčešća povreda kolena koja oštećuje hrskavicu.

Reumatoidni artritis poznat je kao autoimuna bolest, jer imuni sistem napada tkiva zglobova kao da su nezvani gosti koje izazivaju bolesti. To dovodi do bolova, otoka, ukočenosti i gubitka funkcije u zglobovima. Ljudi sa reumatoidnim artritisom takođe mogu da se osećaju umorno i bolesno, a ponekad imaju i temperaturu. Ova vrsta artritisa može izazvati trajno oštećenje zglobova a neretko utiče na srce, pluća ili druge organe.

Giht je izuzetno bolni oblik artritisa koji je uzrokovan nakupljanjem kristala mokraćne kiseline u zglobovima, najčešće u palcu.Juvenilni artritis je termin koji se često koristi za opisivanje artritisa kod dece. Deca mogu razviti skoro sve vrste artritisa koji pogađaju odrasle, ali najčešći tip koji pogađa decu je juvenilni idiopatski artritis, koji je hronična bolest i karakteriše ga neprekidna upala jednog ili više zglobova.

Drugi oblici artritisa mogu biti povezani sa bolestima kao što su lupus, fibromialgija, psorijaza ili određene infekcije. Pored toga, i druge bolesti mogu uticati na kosti ili mišiće oko zgloba, uzrokujući probleme u tom zglobu.

Zašto su važni zdravi zglobovi?

Održavanje zdravih zglobova omogućiće vam da trčite, hodate, skačete, bavite se sportom i radite druge stvari koje volite. Fizička aktivnost, uravnotežena ishrana, izbegavanje povreda i dovoljno sna pomoći će vam da ostanete zdravi i da održite zdrave zglobove.Najbolji način da se brinete o zglobovima jeste da oni i vaši mišići, ligamenti i kosti budu jaki i stabilni. Evo nekoliko saveta za dobro zdravlje zglobova.

Zdravi zglobovi i telesna težina

Održavanje težine u zdravom rasponu je najbolja stvar koju možete učiniti za svoje zglobove. Oni zglobovi koji nose težinu, kao što su kolena, kukovi i leđa, moraju da podrže veliki deo, ako ne i svu telesnu težinu. Zato toliko ljudi sa prekomernom težinom ima problema sa ovim delovima tela.Što je veći broj na vagi, više se habaju zglobovi. Gubitak težine smanjuje pritisak na vaša kolena, kukove i leđa i pomaže u sprečavanju povreda zglobova. Istraživanja su pokazala da sa svakim dobijenim kilogramom, osoba četiri puta više opterećuje kolena! Mislite o tome.

Zdravi zglobovi i vežbe

Vežbanje vam može pomoći da izgubite višak kilograma i održite zdravu težinu. Neka istraživanja sugerišu da aerobne vežbe – aktivnosti koje povećavaju broj otkucaja srca – mogu smanjiti oticanje zglobova. Ako imate problema sa zglobovima, odlučite se za vežbe koje neće biti agresivne po njih. Umesto step aerobika ili trčanja, isprobajte vežbe što su plivanje ili vožnja bicikla.Još jedna zdrava ideja: Ne sedite mirno! Svi koji ostaju “zalepljeni” za stolicu po ceo dan u velikom su riziku od bolova u zglobovima. Manje pokreta znači više ukočenosti u zglobovima. Zato ustanite i pokrenite se! Često menjajte položaje. Pravite pauze na poslu, istegnite se ili idite u kratku šetnju. Ako ne možete da napustite kancelariju, pokušajte da telefonirate dok stojite.Svakako simptomi na koje bi trebalo obratiti pažnju, jer se često razvijaju polako i pogoršavaju s vremenom, uključuju ukočenost zglobova, bol u zglobovima, smanjenu pokretljivost zglobova i otečenost zglobova. Reagujte na vreme i poštedite sebe daljih bolova. Za početak, uvedite prirodne suplemente koji će vam pomoći u borbi za zdrave zglobove.

EXEDOL® i zdravi zglobovi

Olakšajte sve zahteve koje imate prema svojim zglobovima Exedol kapsulama. Njihov jedinstven bioaktivni kompleks za pomoć zglobovima najmanje opterećuje organizam a najbolje deluje! Zbog svog sastava (hondroitin + glukozamin + S-adenozil metionin + kompleks vitamina i minerala) Exedol® Zglobex je zdrav izbor jer efikasno smanjuje simptome osteoartritisa.

A zahvaljujući svom efektu, on je i bezbedan izbor – jer su njegove kapsule na bazi hondroitin-sulfata koji nije životinjskog porekla, imaju 43% veću iskoristljivost u odnosu na ostale, koji su životinjskog porekla. Zbog toga sa manjom koncentracijom, ne opterećujemo želudac i creva velikim dozama a Exedol® kapsulama imamo čak i bolju efikasnost.

Sa druge strane, sprej EXEDOL® ispoljava lokalno analgetsko i antiinflamatorno dejstvo, te ga možete bezbedno koristiti po potrebi. Na mestu nanošenja, pojačava cirkulaciju u tretiranom području, što dovodi do povećanja lokalnog protoka krvi izazivajući prijatan osećaj hlađenja a zatim zagrevanja.

