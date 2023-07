Zašto kosu ne treba prati svakog dana? Čak ni leti!

Dva do tri dana pauze je optimalan period za tretmane kose šamponom, jer oni spiraju prirodnu masnoću sa vlasišta, koje tada proizvodi dodatnu masnoću.

Tokom velikih vrućina svima prija da ohlade glavu, a to uglavnom čine tako što češće peru kosu. Iako se leti više znojite i vreme provodite napolju, to ne znači da svakodnevno treba da koristite šampon, jer svaki tip kose ima poseban tretman, kaže američki frizer Barni Martin. On upozorava da se čestim pranjem kose šamponom skidaju potrebne masnoće, a ona reaguje tako što proizvodi dodatnu masnoću!

Masna kosa

Ako imate masnu kožu, verovatno vam se i kosa brže masti. Barni savetuje da u tom slučaju kosu perete svaki drugi dan, a da je između toga i ako ima potrebe, samo operete vodom i eventualno koristite šampon za suvo pranje. Svakodnevno pranje kose šamponom skida zaštitna prirodna ulja, što nikako nije dobro, dodaje Martin.

Ako ovakvu kosu perete svakodnevno ili svaki drugi dan, postaće dehidrirana i suva.

- Svakodnevno možete da je isperete samo vodom, a bilo bi dobro da koristite balzam kako ne biste isušili dlaku - savetuje frizer.

Tanka i slaba kosa

Tanka kosa je jedan od najnezahvalnijih tipova kose za negu. Šta god da radite, čini vam se da izgleda ravno, mrtvo i vrlo brzo se umasti. Mnogi smatraju da je dovoljno kupiti šampon za volumen ali tu je najveća zamka.

Autor: