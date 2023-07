Zelene, žute ili smeđe banane: Koje su najzdravije?

Dok neki ljubitelji banana ni za šta ne bi zagrizli zelenu bananu, drugima bi sama pomisao na mekanu, kašastu, smeđu – ili obrnuto – mogla biti odbojna. Znamo da je ovo južno voće sjajno za naše zdravlje, ali koja je banana bolja ili možda čak zdravija?

Prema Science Alert-u različito dozrele banane imaju koristi u zavisnosti od vašeg zdravlja. Nutricionistkinja Rijanon Lambert utvrdila je koje su banane najbolje i o tome je napisala i knjigu. Tako je otkrila da su nedovoljno zrele banane korisne za dijabetičare, malo prezrele za one s probavnim problemima, a sasvim smeđe banane korisne su svima.

Nedovoljno zrele banane imaju manje šećera

Ako imate dijabetes, trebalo bi da češće jedete nedovoljno zrele banane. Sadrže manje šećera.

“Istraživanja pokazuju da u nedovoljno zrelim bananama skrob predstavlja 80 do 90 posto udela ugljenih hidrata koji se, kada banana sazri, pretvara u slobodne šećere. Zato osobama s dijabetesom savetujemo banane koje nisu prezrele, kako ne bi previše podigle nivo šećera u krvi”, rekla je Lambert.

When to eat a banana: while some people like their bananas green, others love a mushy brown banana. But is there really a difference between the two? Surprisingly yes



[read more: https://t.co/FxeHYJITTv]

[source: https://t.co/JmWMCuNwUr] pic.twitter.com/z4gyw3iIxi