‘Papučar’ očitao bukvicu ‘klasičnom mužu’, pa izazvao haos na internetu: ‘Ja ne pomažem da ženi pospremi kuću…’

Pismo jednog „papučara“, muškarca koji svoju suprugu očigledno neizmerno voli i poštuje, proširilo se internetom i oduševilo mnoge, toliko da reči hvale nisu izostale, piše Mondo.rs.

Ali, našlo se tu i kritičara koji smatraju da je ženi mesto u kuhinji za sudoperom.

Pravi identitet „papučara“ nije poznat, niti se zna gde živi, ​​ali njegovo je pismo osvanulo na mnogim portalima, pa ga i mi prenosimo u celosti.

„Jedan moj prijatelj je došao kod mene na kafu, sedeli smo i razgovarali o životu… ‘Odoh na sekundu da operem tanjire koji su ostali u sudoperi’, rekoh mu. Pogledao me kao da sam mu rekao da idem da konstruišem svemirski brod. Rekao mi je, diveći mi se, ali pomalo zbunjeno: ‘Blago tebi što pomažeš svojoj ženi, kad ja to činim, moja žena to ne ceni. Jednog dana sam obrisao pod, ni hvala’.

Vratio sam se da sednem s njim i objasnim mu da ne pomažem svojoj ženi. ‘Mojoj ženi ne treba pomoć, njoj treba partner’. Ja sam partner u kući i zbog tog partnerstva zadaci su podeljeni, ali sigurno se ne radi o pomoći u kući. Ja ne pomažem ženi da pospremi kuću, ja to radim jer živim tu, pa moram i ja da čistim.

‘Ja nisam pomoć u kući’

Ne pomažem ženi da kuva, zato što i ja hoću da jedem i moram i ja da kuvam. Ne pomažem ženi da opere sudove nakon jela, zato što sam i ja koristio te sudove. Ja ne pomažem svojoj ženi oko dece, zato sto su to i moja deca, a moja je uloga da budem otac i roditelj. Ja ne pomažem supruzi u prostiranju i peglanju veša zato što je to i moj veš i veš moje dece.

Ja nisam pomoć u kući, ja sam deo kuće. A što se tiče zahvalnosti, pitao sam ga kada je zadnji put, nakon što je njegova supruga završila s pospremanjem kuće, pranjem rublja, menjanjem posteljine na krevetu, kupanjem dece, kuvanjem, organizovanjem i tako dalje, on rekao njoj – hvala? Ali hvala tipa: ‘Vau! Ženo moja! Fantastična si!’.

Čini ti se apsurdnim? Izgleda ti čudno? A kada si ti, jednom u 100 godina, očistio pod, očekivao si minimum nagradu za izvrsnost, s puno pohvala. Zašto? Jesi li ikada razmislio o tome, prijatelju? Možda zato što je, po tebi, sve to njena obaveza?

Možda zato što si navikao da se sve to obavi, a da ti ne moraš prstom da mrdneš? Dakle, ceni je kao što bi voleo da tebe cene, na isti način i istim intenzitetom. Pruži ruku, ponašaj se kao pravi partner, a ne kao gost koji je došao samo da jede, spava i okupa se… Osećaj se kao kod kuće u svom domu“, napisao je muškarac.

