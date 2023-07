Koje znake upozorenja nam šalje telo da se ne krećemo dovoljno tokom dana

Ne krećemo se dovoljno – nije to samo u našoj glavi: posao od 9 do 5 iz naše improvizovane kućne kancelarije veoma je naporan za naše telo. Izostanak kretanja koji podrazumeva jutarnje putovanje do posla, šetnje duž kancelarije do toaleta ili odlazak do kafića iza ugla, manje je aktivan način života koji utiče na to kako se naša tela svakodnevno osećaju. Čak i ako se trudimo da budemo aktivniji, naše telo nam možda šalje znakove da mu treba više kretanja.

– Poruka je da nastavite da vežbate. Vaše telo će vam uvek biti zahvalno – kaže za EatingWell dr Lisa N. Folden, licencirani fizioterapeut i ističe pet znakova na koje treba da obratimo pažnju, a koji nam ukazuju da na je potrebno više kretanja i vežbanja.

Zatvor ukazuje na to da je se ne krećemo dovoljno

– Kada nam creva ne rade kako treba, to je razuman znak da ili ne unosimo dovoljno vlakana i vode ili da se ne krećemo dovoljno. Ležanje ili sedenje tokom većeg dela dana razlog je da se onemogući pravilan rad creva – kaže dr Folden.

Prošetajte se na pauzi za ručak ili ustanite i istegnite se nekoliko puta tokom dana. Vaše telo (i creva) biće vam zahvalni.

Osećamo napetost mišića

– Naši mišići su kao gumene trake. Što ih više istežemo i pomeramo, oni su fleksibilniji. Kada to prestanemo da radimo, oni se ukoče ili stežu. U suštini, postaju kraći. Kada se to dogodi, osetićemo da su redovni, svakodnevni pokreti neprijatniji i da predstavljaju veći izazov – objašnjava dr Folden

Ako osećamo neprijatnost prilikom svakodnevnih pokreta, kao što je podizanje predmeta sa poda, dr Folden preporučuje da tri puta nedeljno nekoliko minuta posvetite istezanju tela. Ne moraju sve vežbe da da se svode na dizanje visokog intenziteta ili kardio – istezanje može biti jednako korisno.

Zglobovi su nam ukočeni

Dr Folden objašnjava da kolena, ramena i gležnjevi u sebi imaju lubrikant koji se zove sinovijalna tečnost.

– Ta tečnost pomaže zglobovima da se glatko pokreću i bez bolova. Kada se nedovoljno krećemo i ne vežbamo često, proizvodnja te tečnosti počinje da se usporava i to osećaju naši zglobovi – objašnjava ona. Rezultat je onaj škripavi osećaj koji osećamo ujutru. Ako u svoju svakodnevnu rutinu ponovo uključimo malo hodanja, to će pomoći da sinovijalna tečnost ponovo poteče.

Lako se zadišemo

Ako primetimo da se zadišemo posle penjanja uz stepenice ili šetnje po prodavnici, to je upozorenje da bi nam u svakodnevnom životu koristilo malo više kardio treninga.

– Ovo se dešava zato što su se naša pluća i srce odvikli da pumpaju i rade brzinom većom od nivoa koji je potreban dok sedimo. Oni su preopterećeni kada su u pitanju ‘aktivnosti višeg nivoa’ kao što je trčanje do auta ili hodanje uzbrdo. Telo treba da nam bude u dobrom i željenom stanju, aktivno i u kondiciji, jer je to najbolji lek za umorno srce i pluća – savetuje dr Folden.

Tužni smo ili loše raspoloženi

Postoji mnogo razloga zbog kojih se raspoloženje pogoršava, a nedostatak vežbanja može biti jedan od njih.

– Redovna fizička aktivnost obezbeđuje da naše telo proizvodi više ‘hormona sreće’, endorfina – kaže dr Folden.

