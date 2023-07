NE POSTOJI OSOBA KOJA NE VOLI SMOKVE, ALI POSLE OVOGA IH NEĆETE STAVITI U USTA: Evo šta rade sa INSEKTIMA

Smokve su preslatko voće koje obožavamo svi u Srbiji i jako često se nađe u našim dvorištima ali da li ste znali da smokve jedu ose i muve

Postoji jedna vrlo odvratna stvar vezana za vaše omiljeno voće - smokve, a to je da verovali ili ne, us koro svakoj se nalazi jedna muva ili osa! Evo kako se to dešava.

Smokve uglavnom oprašuju ose, koje se često unutra zaglave i umru. Stručnjaci kažu da se u svakoj smokvi nalazi barem po jedna mrtva osa, a neretko se u njoj zaglavi i muva.

Međutim, mrtvog insekta nećete naći, jer smokva luči jak enzim koji ga u potpunosti razgradi i pretvori u proteine. Može se reći da smokva zapravo pojede osu ili muvu.

Ova odvratna činjenica nas, međutim, ne sprečava da i dalje jedemo smokve, kako sveže tako i suve ili slatko, te džem od ovog ukusnog voća.

Šta vi mislite, da li bi smokve bile toliko ukusne da ne “jedu” insekte? Možda baš ti proteini, koji potiču od insekata, predstavljaju tajni sastojak koji ih čini neodoljivim – ili, ipak, više nećete pojesti nijednu smokvu?

