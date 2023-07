Pet znakova da mu se DOPADATE, čak i kada neće to da prizna: Obratite pažnju na ove signale!

Izuzetno čudna i zbunjujuća stvar, koju radimo nakon što uhvatimo sebe da gajimo osećanja prema nekome, je to što pokušavamo da ih sakrijemo.

Prođemo kroz dosta nevolja samo da osoba o kojoj se radi to nekako ne otkrije.

Zašto to radimo?

Istina je da svako ljudsko biće ima usađen strah od odbijanja. Verujte da su oni koji tvrde suprotno samo veoma vešti u prikrivanju emocija. Strah od odbacivanja nas može dovesti do faze gde počinjemo da ’’ubijamo’’ osećanja, pa ih samim tim nikada ne otkrijemo onome do koga nam je najviše stalo.

Najgora stvar kod zaljubljivanja je upravo to skrivanje emocija. Zar nije bolje da priznate kako se osećate i na taj način ostvarite šansu da vam se nešto lepo desi, nego da ćutite i zasigurno ništa ne dobijete?

Većina muškaraca bira drugu opciju, što može da bude zaista frustrirajuće – naročito ako je u pitanju onaj koji vam se dopada. Kako bilo, postoje znakovi koji mogu da otkriju kako se muškarac oseća, čak i ako on to ni sebi neće da prizna. Evo kako da naslutite da li mu se dopadate:

1. Konstantno gleda u vas

Ako se muškarcu dopadate, on će gledati u vas jer ste mu privlačni. Iz istog razloga, gledaće u vas kako bi primetio svaki sitni detalj na vama. U svakom slučaju, kada primetite da gleda u vas i da okreće glavu kada ga uhvatite da to radi, to je zasigurno znak da mu se dopadate, ali to jednostavno neće da prizna. Trudiće se da vi ne primetite koliko zapravo gleda.

2. Započinje razgovore sa vama, ali ih uvek skraćuje

Ako je on taj koji uvek započinje razgovore sa vama, ali ih ipak skraćuje, kao da pokušava da izbegne ulazak u detalje, to je znak da mu se dopadate. Razlog zbog kog muškarac prekida razgovor koji je sam započeo je stah da ne primetite koliko on zapravo želi da razgovara sa vama. Detinjasto, zar ne?

3. Zna sve bitne događaje u vašem životu

Ako vam, na primer, čestita rođendan ili vas odjednom pita kako je važan intervju koji ste vodili tog dana prošao, ili komentariše dane koji su na bilo koji način bitni za vas, to je još jedan znak da mu se dopadate. Poteškoću da vam prizna kako se oseća je očajnički pokušaj da odnos održi krajnje prijateljski.

4. Njegovi prijatelji vam govore da mu se dopadate

Ovo je veliki korak kod otkrivanja muškarčevih osećanja, kojih se plaši da prizna sam sebi. Ako vas njegovi prijatelji tajno posećuju i govore vam koliko ste mu privlačni, to nije znak, to je dokaz da mu se dopadate. Ovo se često dešava, jer prijatelji žele da nam na bilo koji način pomognu da odemo po ono što zaista želimo, ukoliko smo mi tvrdoglavi da priznamo da to uopšte želimo. Ako vam se ovo dogodi, bezbedno je da pretpostavite da ste mu zaista na radaru.

5. Poriče istinu kada ga pitate

Ako ikada pokušate da otvoreno pristupite muškarcu i pitate ga da li oseća nešto prema vama, a on se postidi i negira, ili poriče sve znakove na koje ste vi obratili pažnju, očigledno je da samo ne želi da prizna. Iz bilo kog razloga, ima problem sa svojim osećanjima i evidentno je da nije spreman za vezu. Ako ste vi već sigurni da su osećanja obostrana, budite strpljivi, jer će ubrzo biti spreman da vam prizna kako se oseća.

