Donirao je majci svoje devojke bubreg: Mesec dana nakon operacije, uradila mu je nešto NEOPROSTIVO

Uradio je najhumanije delo na svetu, a evo kako mu se vratilo

Uziel Martinez je muškarac koji je odlučio da majci svoje devojke, nesebično donira svoj bubreg. Na nesreću po Uziela, ono što se dalje dogodilo nije bio deo plana. Uziel je učitelj iz Donje Kalifornije, Meksiko. Nedavno je objavio seriju TikTok video snimaka u kojima objašnjava kroz šta je prošao i kako je donirao bubreg majci svoje devojke, da bi ga ona ostavila i udala se za nekog drugog mesec dana kasnije!

Uziel je rekao da joj ipak ništa ne zamera.

Man Donates His Kidney To Save The Life Of His Girlfriend's Mom. Girlfriend Dumps Him A Month Later And Marries Someone Else https://t.co/uVeV5koQuv pic.twitter.com/U9oF5fET3e