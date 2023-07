Ovo piće je 'smrt' za srce: Ako ste prešli 40. godinu, momentalno ga zaboravite

Kako starite, počinjete sve više da razmišljate o uticaju alkohola na vaše zdravlje. Postoji nekoliko alkoholnih pića koje treba izbegavati jer loše utiču na srce.

Na prvom mestu je rum pomešan sa gaziranim sokom. Doktorka Liza Jang je u intervjuu za časopis Eat This, Not That dodala da je zapravo svako alkoholno piće u kombinaciji sa gaziranim pićima nezdravo za srce.

Istraživanje nedavno objavljeno u Journal of the American College of Cardiology pokazalo je da oni koji redovno konzumiraju gazirana pića imaju povećan rizik od srčanih bolesti i moždanog udara. U kombinaciji sa alkoholom mogu biti fatalni.

Još jedno piće koje treba izbegavati je kotel pinja kolada .

„Pravi se od ruma, soka od ananasa i kokosovog mleka, koji sadrže mnogo šećera i zasićenih masti“, rekla je dr Jang. Zasićene masti podižu nivo LDL, ili lošeg holesterola, što dovodi do srčanih komplikacija.

Još jedno nezdravo piće je ledeni koktel Long Ajlend jer ima puno šećera i kalorija.

„Sadrži alkohol, sirup, gazirani sok i nekoliko drugih slatkih i kiselih sastojaka koji su štetni za srce“, rekla je ona.

Ovaj koktel je ukusan i definitivno će vas napiti mnogo brže od većine koktela, ali budite oprezni jer višak šećera i alkohola ipak nisu dobra ideja.

