Koliko vremena treba da prođe do tog famoznog prvog 'volim te' u vezi?

Većina nas je bila u poziciji da se pita i brine kada će biti u redu da nekome kažemo „volim te“ prvi put u njihovoj vezi.

Otvaranje i dopuštanje sebi da budete ranjivi je zastrašujuće, a kada nemate pojma da li će druga osoba uzbuđeno odgovoriti sa entuzijazmom: "Volim i ja tebe!" ili ako mogu samo da klimnu glavom i osmehnu se ili bezizražajno zure, to može biti potpuno zastrašujuće.

Na ovu temu je za Your Tango pisala Rebeka Džejn Stouks, pisac i urednik, koja je dala svoje viđenje cele situacije oko velike V-situacije.

Nije ni čudo što provodimo toliko prokletog vremena čitajući kolumne sa savetima za vezu dok pokušavamo da shvatimo da li bi prerano (ili prekasno!) rečeno „volim te“ moglo potencijalno da osudi tvoju cvetajuću romansu.

Luda je moć koju dve male reči mogu imati.

Zbog toga su naučnici sproveli istraživanje 2018. u kojem su pitali 1.000 muškaraca i žena u Velikoj Britaniji: „Koliko dugo čekate pre nego što prvi put kažete - Volim te?

Iako nisu dobili konačan vremenski okvir koji bi trebalo da pratite, ipak su došli do nekih prilično zanimljivih rezultata.

Više od polovine ispitanika u anketi je reklo da više vole da sačekaju najmanje tri meseca pre nego što kažu „volim te“ prvi put.

Studija takođe ovo razlaže po polu, što je, moramo priznati, dalo neke prilično neočekivane odgovore.

„Kada je reč o izjavi ljubavi jedno drugom, više od polovine ispitanih ljudi bi čekalo najmanje tri meseca pre nego što bi izgovorili magične reči. 1/3 žena takođe ne bi imala problema da to kaže između prvog i trećeg meseca nove veze. Ali pravo otkriće je da muškarci imaju dvostruko veću verovatnoću da će izjaviti ljubav nakon samo jedne nedelje."

Lično, uvek sam bila mišljenja da ako čekate da kažete "volim te" dok ne možete da to NE kažete, velike su šanse da će vaš partner čekati da to čuje ili kaže do trenutka kada to konačno uradite.

Jer istina je da ne postoji "pravo" vreme.

Postoji vreme koje vam se čini pravim. Nikada nećete imati garanciju da će osoba koja prima te dve male-velike reči, takođe reći. Jedini način da saznate da li je ispravno je da nastavite i pokušate.

Postizanje važnih prekretnica u vašoj romantičnoj vezi deo je procesa zbližavanja i negovanja vaše romantične veze. Ako se krećete tempom koji vam diktiraju ljudi oko vas ili ono što čitate u časopisima ili na internetu, samo će vas odvratiti od toga da budete u mogućnosti da posvetite vrstu pažnje koja je neophodna da biste razumeli svoja i osećanja vašeg partnera.

VI postavljate pravila.

Uvek verujte svom stomaku i shvatite da je veliki deo zaljubljenosti poneki skok u nepoznato, piše Your Tango.