Lepa reč i gvozdena vrata otvara! Umesto kazne, kažite detetu ove dve reči i poslušaće vas svaki put

Vaše dete vas neće poslušati ako mu pretite da ćete mu oduzeti konzolu za igrice svaki put kada mu je soba neuredna

Socijalna radnica i stručnjakinja za roditeljstvo Džen Muir tvrdi da pretnje kaznama mogu da dovedu do nepotrebnog sukoba sa detetom, a to dalje vodi do problema u odnosu sa njim. Kao majka četvoro dece, Gen odlično razume izazove sa kojima se suočavaju današnji roditelji, te je brzo naučila reči koje i "gvozdena vrata otvaraju".

Umesto kazne, ona preporučuje korišćenje reči "kada" i "onda", za koje tvrdi da menjaju dečji pogled na situaciju i predstavljaju nagradu za izvršenje zadataka. Piše super žena.

"Vaše dete vas neće poslušati ako mu pretite da ćete mu oduzeti konzolu za igrice svaki put kada mu je soba neuredna. Deca nisu za stalnu saradnju. Oni bi trebalo da pomeraju granice, a njihovo negodovanje vaših naredbi je znak da se bore sa emocijama koje trenutno doživljavaju.Ukoliko promenite pristup i kažete "kad uradiš ovo, onda možemo da imamo ono, veća je verovatnoća da ćete ostvariti prvobitnu nameru", objasnila je.

Drugim rečima, prema rečima socijalne radnice Muir, bolje je da upotrebljavate fraze kao što su 'kad se obučeš, onda možeš da se igraš' ili 'kad napišeš domaći zadatak, onda možeš da gledaš TV'".

