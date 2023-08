Prepoznajte toksične osobe: Ako neko izgovara ove 4 rečenice, pokušava da manipuliše vama

Toksične osobe manipulišu vašim osećajima i umom, utiču na vas, a da vi toga niste svesni. I to ne rade za vaše dobro, niti zato što im je stalo do vas iako će to tako predstaviti. Bitno im je samo da dobiju ono što žele. Po svaku cenu. Oni su jednom rečju – manipulatori.

Možete pomisliti da se to vama ne može dogoditi jer dobro poznajete ljude oko sebe. Ali, činjenica je da manipulatori ponajviše iskorišćavaju bliske veze, a vi manipulaciju nećete prepoznati kao nešto alarmantno jer je manipulator najčešće osoba u kojoj imate poverenja.

Srećom, postoje određeni znakovi koji vam mogu pomoći da prepoznate manipulatora, ali uvek imajte na umu da je snaga manipulativnih ljudi to što oni tačno znaju kako da nešto prikriju, čine bezazlenim i dobro sakriju svoje pravo lice iza maske naivne osobe. Mnogi manipulatori na početku odnosa izgledaju kao dobrodušne osobe, verne vašeg poverenja i ljubavi, ali iluzija ne može zauvek trajati, prenosi Sensa.hr.

Manipulatora ćete prepoznati po specifičnom načinu ophođenja i određenim frazama, donosimo 4 koje najčešće koriste:

1. „Pogledaj na šta si me naterala“

Ovo je jedan od ključnih fraza koje koristi manipulator. On ne preuzima odgovornost za svoje postupke, ističući da je to izvan njegove kontrole i želi da se smatra odgovornim za njegovo ponašanje. Koriste ovu frazu kako bi manipulisali tuđim mislima i osećanjima, odnosno kako bi krivicu i sav teret prebacili na vas.

Kako odgovoriti?

Ostanite pri svom stavu i manipulatoru dajte do znanja da ne možete i ne želite da budete odgovorni za njegove postupke, jer svako od nas ima svesnu kontrolu nad samim sobom. Ne dozvolite mu da vas uvede u obmanu i da vas okrivi.

2. „Ponašaš se nenormalno“

Manipulatori žele da vam uđu u um i nateraju vas da sumnjate u svoj razum. Pokušaće vas suptilno da vas uvedu u raspravu ili svađu, a onda kada pokušate da opišete problem ili da kontrirate, manipulator će često odgovoriti ovom ili sličnim frazom. Takođe, verovatno će vas optužiti i da ste neracionalni ili, pak, preosetljivi i da su vaše reči i postupci besmisleni. Ako na vreme ne prepoznate njegov plan, vi ćete se verovatno povući i početi da sumnjate u sebe.

Kako odgovoriti?

Ne dozvolite da vas ova fraza uznemiri. Jasno i smireno insistirajte na svom stavu, ne ulazite u raspravu s manipulatorom i ne dokazujte mu svoj zdrav razum, već samo ostanite po svom mišljenju.

3. „Preteruješ“

Manipulatori vole da koriste ovu frazu kako bi vam dokazali da su vaši problemi izmišljeni, da su samo plod vaše mašte. Ako manipulator želi da vas uznemiri, on će sigurno izgovoriti ovu frazu, insistirajući da ste vi osoba koja burno reaguje i od muve pravi slona.

Kako odgovoriti?

Ova konkretna fraza mogla bi da bude početak manipulativnog efekta koji se zove “gaslighting”. Ako vam govori da u svemu preterujete, verujte svojoj intuiciji, a ne njemu. Odgovor manipulatora: “Apsolutno sam racionalna i jasno vidim situaciju.” Pokušajte da uključite manipulatora u rešavanje vaših problema i uočićete da će se početi da se povlači jer neće hteti da prizna da problem zaista postoji.

4. „Oprosti ako sam te povredio“

Izvinjenje je divan alat za obnavljanje odnosa, oslobađanje od emotivnog tereta i povratak mira. Međutim, budite oprezni! „Oprosti“ je omiljena fraza manipulatora, posebno kada je popraćena s „ako“. To znači da ne veruje da je zaista pogrešio, već se izvinjava kako bi kontrolisao situaciju koju ste vi preuveličali, a on je ne razume. Takvo izvinjenje nikada nije iskreno i dobro razmislite hoćete li ga prihvatiti. Manipulator taktiku hvatanja i oslobađanja. Zato će se on bez imalo skrupula i iskrenosti svako malo izvinjavati, ali neće pokušati da promeni svoje ponašanje.

Kako odgovoriti?

Mogućnost kontrole sopstvenih granica je ključ za kontrolu manipulatora. Ako vas neki njegov postupak ili reč zabole, odnosno ako imate onaj osećaj koji vam kazuje da „nešto nije u redu“, ostanite pri tome i nemojte pokušavati da ga opravdate umanjujući sebe. Vi sama sebi morate da budete na prvom mestu, tek tada će i on možda imati poštovanja prema vama. Ako neko ne želi da promeni svoje uobičajeno ponašanje koje vas povređuje, dajte mu do znanja da nećete trpeti.

