Vitamin C – najpouzdaniji saveznik za mršavljenje!

Sve što niste znali!

Stres, dugi sati ispred ekrana, brzi tempo života kao i mnogo drugih faktora utiču na naš načinishrane i zdravlje. Sve to je dovelo do epidemije gojaznosti u poslednjih nekoliko godina, a čije suposledice ogromne jer je gojaznost povezana sa hroničnim metaboličkim abnormalnostima kao štosu insulinska rezistencija, dislipidemija i srčana oboljenja.

Pored toga, genetska sklonost gojaznosti povezana je sa polimorfizmima gena koji utiču nabiohemijske puteve koji regulišu oksidaciju masti, potrošnju ili unos energije.

Upravo zbog svega toga, izuzetno je važno obratiti posebnu pažnju na to šta jedemo i uopšte štaunosimo u svoj organizam. Pored raznovrsne ishrane pouzdanog porekla i obilja svežeg voža ipovrća, važnu ulogu u bici za dobro zdravlje igraju i suplementi, a jedan od ključnih na putu kaidealnoj figuri je vitamin C.

Šta je vitamin C?

Vitamin C (askorbinska kiselina) je široko priznat kao esencijalni nutrijent. Ovaj vitamin rastvorljiv uvodi je antioksidant i igra značajnu ulogu u zaštiti tela od upale, jačanju imunološke funkcije,održavanju zdrave kože i kose, zarastanju rana i povećanju apsorpcije gvožđa.

Nedostatak vitamina C može izazvati skorbut, što je stanje povezano sa krvarenjem desni iproblemima sa zubima. Stoga je održavanje adekvatnog statusa vitamina C od vitalnog značaja zadobro zdravlje.

Jedna od aktuelnih zdravstvenih prednosti vitamina C je da doprinosi smanjenju telesne težine ieliminaciji celulita.

Vitamin C i ishrana

Status vitamina C u organizmu tesno je povezan sa telesnom masom. Pojedinci sa adekvatnimstatusom vitamina C oksidiraju 30% više masti tokom umerenog treninga u odnosu na pojedince saniskim statusom ovog vitamina. Nameće se zaključak da osobe osiromašenog nivoa vitamina C težegube kilograme.

Pored toga, i izbor hrane može uticati na sitost i glad nakon obroka. Hrana sa visokim sadržajemproteina podstiče postprandijalnu termogenezu i veću sitost u poređenju sa hranom sa visokimsadržajem ugljenih hidrata i malo masti. Prema tome, režimi ishrane bogate proteinskom hranommogu poboljšati usklađenost tela sa ishranom, kao i efikasnost iste.

Vitamin C i telesna težina

Važno je napomenuti da vitamin C ne dovodi direktno do oksidacije masti ili gubitka telesne masti.Istraživanja su pokazala da su vitamin C i telesna masa obrnuto povezani, što znači da su niskekoncentracije askorbinske kiseline u plazmi povezane sa visokim indeksom telesne mase (BMI). BMIje odnos visine i težine osobe, a BMI viši od 30 je pokazatelj gojaznosti.

Ljudi sa niskim nivoom vitamina C sagorevaju oko 30% manje masti tokom umerenog vežbanja odonih sa adekvatnim nivoom vitamina C. To ustvari znači da vas nizak nivo vitamina C može učinitiotpornim na gubitak masnih naslaga, povećavajući rezerve masti i povećavajući telesnu težinu.

Vredi napomenuti da je distribucija masti, posebno višak masnog tkiva na stomaku, znakmetaboličkog sindroma i povećava rizik od kardiovaskularnih bolesti (srčane bolesti i moždani udar).Zbog toga, unos veće količine vitamina C i njegov indirektan uticaj na obim struka ima širokorasprostranjene zdravstvene prednosti.

Izvori vitamina C u hrani

Primeri hrane bogate vitaminom C uključuju citrusno voće poput pomorandže (70 mg) i grejpfruta(64 mg), tropsko voće poput guave (125 mg) i kivija (70 mg), crvene paprike (95 mg u ½ šolje), žutepaprike (135 mg u ½ šolje), crne ribizle (100 mg u ½ šolje), kelja (80 mg u 1 šolji).

Zdrava ishrana obezbeđuje dovoljno vitamina C. Ipak, kako živimo u izuzetno brzo vreme u kojemnam uvek nekako nedostaje vremena da se posvetimo svakom obroku, suplementi postoje da tusituaciju poboljšaju.

Važno je shvatiti da veći unos vitamina C ne može pomoći da izgubite težinu ako unosite dodatnekalorije. Ako želite da smršate ili sprečite dalje povećanje telesne težine, morate ograničiti unoskalorija, jesti uravnoteženu ishranu i redovno vežbati. Vitamin C može pomoći u zdravom gubitkutežine ako kontrolišete ukupan unos kalorija i uključite fizičku aktivnost u svoju dnevnu rutinu.

Kako vitamin C može pomoći da izgubite višak kilograma?

Postoji nekoliko potencijalnih načina na koje vitamin C može pomoći u gubitku težine.

Prvo, vitamin C je snažan antioksidans. Nakon vežbanja, vitamin C može pomoći u suzbijanjuoksidativnog stresa izazvanog vežbanjem. Ovo može ubrzati vaš metabolizam i pomoći vam dasagorite više kalorija.

Drugi mogući način na koji vam vitamin C može pomoći da izgubite težinu je apsorpcija gvožđa.Poznato je da vitamin C pomaže telu da apsorbuje gvožđe. Krvi je potrebno gvožđe da prenosikiseonik do mišića a kiseonik pomaže mišićima da rade efikasnije i sagorevaju više masti.

Istraživači su takođe proučavali vezu između adiponektina u plazmi i vitamina C. Adiponektin(Acrp30) je proteinski hormon iz grupe adipokina koji se sintetiše i sekretuje iz belog masnog tiva,odnosno zrelih adipocita. Njihova uloga je da iz krvi preuzimaju šećere i višemasne kiseline koji seunose tokom obroka, i da iz njih sintetišu velike molekule masti i uskladište ih kao rezervnu energiju.Osim toga, po potrebi one oslobađaju rezerve te energije. Visoki nivoi adiponektina u plazmipovezani su sa gojaznošću, upalom i povećanim rizikom od srčanog udara.

Herbafast i vitamin C

Na aktivnu ulogu vitamina C u regulisanju telesne težine, oslonio se i prirodni preparat Herbafast.Vitamin C doprinosi normalnom energetskom metabolizmu, a u kombinaciji sa cinkom, štiti ćelije odoksidativnog stresa i doprinosi lepšem i zategnutijem izgledu kože. Upravo Herbafast Avangardekapsula zadovoljava najvažnije potrebe moderne žene: vitku figuru, lepu kožu, anti-aging efekatiznutra, jak imunitet i dobar osećaj, sitost, bez griže savesti od šećera, kao i dobro zdravlje koje sevidi! Inovativna kombinacija antioksidansa, vitamina, minerala, probiotika i biljaka brzo i efikasnodeluje. Efikasnu formulu Herbafast® Avangarde u mršavljenju čine: vitamin C, hrom, cink, probiotikSaccharomyces boulardii, ekstrakti đumbira, koprive i paprike.

Herbafast® Avangarde doprinosi smanjenju želje za slatkišima i doprinosi regulaciji nivoa šećera iinsulinske rezistencije. Upravo iz tih razloga je namenjen ženama koje pored gubitka viška kilograma,žele da spreče prerano starenje, vode računa o ishrani, imaju problem sa povišenim šećerom u krvi,imaju problem sa zadržavanjem vode u organizmu, vode računa o održavanju imuniteta, pate odinsulinske rezistencije, dijabetesa tipa 2 i/ili metaboličkog sindroma, goje se najviše u predelustomaka usled hormonalnog disbalansa (ulazak u menopauzu), i/ili imaju problem sa celulitom iopuštenom kožom.

Autor: Pink.rs