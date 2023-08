Sedam potpuno iskrenih razloga zašto vas privlače momci koji vas ne poštuju

Roditelji su te naučili da ne nazivaš ljude pogrdnim imenima, poput „kretena“. Ali budimo iskreni, neki ljudi su ovu etiketu zaslužili s dobrim razlogom.

Ako ste imali lošu sreću u ljubavi, možda se osećate kao magnet za kretene.

Nekako te stalno pronalaze. Ali postoji uverljivije objašnjenje - privlače vas kreteni i vi ste odgovorni za kršenje šablona.

Počnite tako što ćete razumeti zašto ste privučeni njima:

1. Vaše samopoštovanje je poljuljano

Neki ljudi su previše spremni da podnesu nepristojno ponašanje ili maltretiranje, a to se često svodi na nedostatak unutrašnje snage.

Da biste bili u zdravim odnosima, trebalo bi da očekujete da se prema vama ponašaju dostojanstveno i pristojno. Kreteni imaju način da osete nedostatak samopoštovanja i iskoriste prednost. Poštujte sebe i očekujte to od drugih.

2. Volite dobar izgled

Očigledno je da je naše društvo opsednuto izgledom. Ali pojedinci su takođe osposobljeni da favorizuju ljude koji dobro izgledaju. To je ljudska priroda.

Problem je u tome što spoljašnja lepota nije pouzdan prediktor unutrašnje dobrote. Prvobitna privlačnost vas uvlači u vezu, a tek kasnije otkrivate da dobar izgled i šarm maskiraju neosetljivo ili idiotsko ponašanje.

3. Ne slušate svoje prijatelje i članove porodice

Kada ste se ranije zabavljali sa kretenom, ljudi kojima je stalo do vas su govorili: „Zašto ste sa ovom osobom?“

Slušajte one koji pokušavaju da vas zaštite i žele najbolje za vas. Štaviše, pozovite one koji su vam bliski da podele svoje mišljenje, jer ovi ljudi vide stvari koje vi ne možete.

4. Niste naučili iz prethodnog iskustva

Stara izreka kaže: „Prevari me jednom, sram te bilo; prevari me dvaput, sram me bilo”. Mark Tven je to rekao sažetije: „Nema šta da se nauči iz drugog udarca mazge.

Kada ste u iskušenju da izlazite sa drugom mazgom, dobro razmislite o prethodnim vezama - o svim glavoboljama i bolovima u srcu. Učite iz tih iskustava da biste mogli da ih izbegnete.

5. Previše ste spremni na kompromis.

Stručnjaci nam govore o važnosti kompromisa kako bi se osigurala saradnja i harmonija u vezi. Ali kompromis oko planova za vikend ili rasporeda rada ne znači kompromis u vezi sa osnovnim ponašanjem osobe.

Gotovo svi imamo stvari kao što su „poštenje, poštovanje i lojalnost“ na našoj listi koju moramo imati. Oni predstavljaju osnovne kvalitete osobe - i ne treba ih kompromitovati.

6. Mrziš da budeš sam

Neki ljudi mrze pomisao da su sami do kraja života. Drugi ne mogu da podnesu da provedu još jedan petak uveče sami ispred televizora.

To je ono što ih tera da podnesu nepristojan ili neodgovoran tretman. Razmišljanje glasi: „Ne tako sjajan partner je bolji nego nikakav." I to prosto nije istina. Proširite svoju društvenu mrežu, upoznajte se sa boljim perspektivama i odbacite gubitnika da biste mogli pronaći ljubavnika.

7. Misliš da možeš da transformišeš kretena u pristojnog čoveka

Možda ste romantik zvezdanih očiju. Možda ste suzavisni i treba vam neko da ga „popravite“. Ili ste možda samo previše optimistični.

Uvek je moguće da neko postane bolji i lepši, ali nije verovatno da ta osoba nije ni svesna svoje potrebe da se promeni. Kretenova je odgovornost da prevaziđe njegovu ili njenu rastrzanost, a ne vaša.

Shvatite da zaslužujete bolje, a onda idite i pronađite ga.