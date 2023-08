Šest obrazaca toksičnog ponašanja u vezi za koje mnogi parovi misle da su normalni

Postoje stvari koje radimo kao par koje izgledaju bezopasno, ali zapravo predstavljaju toksično ponašanje u vezi.

Neke radnje za koje smatramo da su zdrave, za vezu su toksične, i umesto da je ojačamo, možemo je malo-pomalo uništiti.

Autor Mark Menson je bivši trener za sastanke koji piše o najvažnijim životnim temama, uključujući sreću, samospoznaju, navike i odnose.

U jednom od svojih postova on govori o toksičnim navikama u vezi koje mnogi imaju, a da i ne znaju kakvu štetu mogu da naprave.

Evo šest primera toksičnog ponašanja u vezi koje većina parova smatra normalnim:

1. Imate listu svih grešaka vašeg partnera i stalno je ažurirate

Ako jedno ili oboje nastavljate da krivite ono drugo za greške koje su napravljene u prošlosti, niste u sadašnjosti i ne nosite se sa problemima kako se pojavljuju.

Sve ove nepravde se sabiraju i onda to postaje borba ko je počinio najviše nepravdi tokom meseci ili godina, i čiji je red da izjednači stvari.

Kao da pohranjujete povredu i bol da biste kasnije iskoristili svog partnera, a kada konačno iskoristite svu tu lošu energiju, teško je za vezu da se oporavi od emocionalnog danka koji joj je uzet.

Bavite se problemima kako se pojave, odvojeno, osim ako nisu prirodno povezani (kao što je partner koji vara).

2. Očekujete da vam druga osoba čita misli

Ako vi ili vaš partner odbijate da kažete tačno šta želite i zavisite od toga da li druga osoba zna šta je to, to nije samo glupo – to je besmisleno.

Posebno je loše ako to smatrate nekom vrstom testa: „Pa da me stvarno voli, znao bi...“

Ako je ono što osećate tuga, i umesto da date do znanja vašoj partnerki kako se osećate, radite gomilu stvari da ih naljutite da biste se osećali bolje, ovakvo ponašanje pokazuje da ne komunicirate otvoreno i iskreno jedno sa drugim.

Parovi treba da osete da mogu da iznesu svoja osećanja i želje, a ne da budu zatvoreni.

3. Vršite emocionalnu ucenu

To se dešava kada jedna osoba ima problem i ucenjuje drugu preteći posvećenosti veze u celini.

Na primer, ako se neko oseća kao da je potpuno ignorisan na nekom društvenom događaju, umesto da kaže: „Osećao sam se kao da me ignorišeš na Stevinoj zabavi“, kaže: „Ne mogu da budem sa nekim ko ne misli da sam zabavan."

Ako svaki mali problem u vezi preraste u veliku pretnju u vezi, to je veliki problem. To ne samo da stvara gomilu drame, već čini ljude da se plaše da podele svoja osećanja i izaziva raskid.

4. Za svoje emocije krivite partnera

Imate loš dan, a vaš partner je previše uvučen u sopstveni život da bi vam pokazao nivo podrške ili saosećanja koji vam je potreban.

Umesto da sami učinite da se osećate, napadate svog partnera jer nije spreman da zadovolji sve vaše potrebe - bez obzira na to u čemu se nalazio.

Okrivljavanje partnera za to kako se osećate je sebično i primer nepoštovanja ličnih granica. Obe strane u vezi treba da budu podrška, ali ne i obaveza svojim partnerima.

5. Ponašate se kao ludo ljubomorna osoba

Postoji verovanje da kada osoba izgubi razum od ljubomore, ona zaista pokazuje svoju ljubav.

Intenzivno ljubomorno ponašanje kontroliše i stvara ne samo mnogo nepotrebne drame, već može i narušiti poverenje. Malo ljubomore je u redu, ali preterana ljubomora nije.

Poverenje jedno u drugo će dugoročno funkcionisati bolje.

6. Nadoknađujete kupovinom poklona

Kada dođe do sukoba, umesto da se nosi sa njim, jedan ili oba partnera će kupiti nešto skupo ili rezervisati putovanje, tako da uzbuđenje skriva problem.

Evo u čemu je stvar: problem nije nestao i ponovo će podići svoju ružnu, negativnu glavu. Pozabavite se time kada dođe do toga, a zatim idite na Bahame da proslavite, piše YourTango.