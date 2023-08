Kako da prepoznate emocionalno neverstvo: Pet obrazaca ponašanja kojih možda nismo ni svesni

Svi mi imamo svoja uverenja, norme i pravila kada je reč o emotivnoj vezi. Međutim, postoje neke stvari koje se odnose na skoro svaki odnos.

Emocionalna prevara se dešava kada uspostavite blisku, intimnu vezu sa nekim ko nije vaš partner.

Emocionalno neverstvo generalno možete razlikovati od jednostavnog prijateljstva jer vaše interakcije često uključuju seksualnu napetost ili romantičnu privlačnost.

Ova vrsta vezanosti možda ne izgleda kao preteća ili problematična, jer ne planirate da se fizički zbližavate. Ipak, emocionalna prevara može početi da nagriza temelje vaše veze i oslabi vašu posvećenost partneru.

Ljudi definišu prevaru na različite načine, tako da emocionalna veza možda nikome neće automatski pasti na pamet kada razmišljate o neverstvu. Evo kako prepoznati emocionalno varanje:

Potvrdu i pažnju tražite negde drugde

Kada ste u vezi, ne bi trebalo da tražite od druge osobe potvrdu svojih osećanja. Međutim, ovo nije prijateljska podrška. Volite svoje prijatelje, ali emocionalna sigurnost i sigurnost koju vam oni nude su drugačiji.

Ako, dok ste u vezi, tražite emocionalnu potvrdu od druge osobe, onda može postojati ozbiljan problem u vašoj vezi. A to ne znači da morate početi da tražite nešto drugo. Razjasnite stvari u sebi i osobi ispred vas i nastavite dalje u skladu sa svojim životom.

Krijete komunikaciju od svog partnera

Ako svoje kontakte sa nekim od vaše druge polovine držite u tajnosti, onda ste prešli određenu granicu. Ne, ne preporučujemo da sve kažete svom partneru, ali kada je u pitanju komunikacija koja traje dugo, koja je sumnjičava i vodi ka flertovanju ili čini da se osećate posebnije (potvrda koju smo naveli gore), onda niste u potpunosti verni njemu.

Veoma ste otvoreni prema osobi s kojom razgovarate

Vaša veza napreduje i postaje sve dublja i dublja. Otkrivate aspekte sebe koje niko možda ne zna. Osećate se veoma voljeno i otvoreno. U tome igra ulogu i činjenica da ovu komunikaciju krijete od svog partnera, možda i od ostalih prijatelja. Shvatate da se nešto razvija dalje od prijateljstva i, pošto znate da to nije nešto nevino, to krijete.

Jezik koji koristite prevazilazi prijateljske granice

Koketirate, priznajete da vam sagovornik nedostaje i otkrivate trenutke iz svog života, a da partner to ne zna. Obratite pažnju na ono što kažete i primetite da li vas vode do više od jednostavne, prijateljske komunikacije. Ako ne želite da se drugačije razvija, onda to treba da razjasnite.

Razmislite koje signale dajete drugoj osobi, a šta svom partneru, posebno ako krijete ovu komunikaciju od njega.

Imate osećanja, i to ne prijateljska, prema drugom

Ništa jasnije. Razmišljate o tome i zamišljate kako bi bilo biti par. Otvoreni ste za ono što ste smislili u svom umu i vidite kako se iskra budi. Ukoliko vam se ovo dešava i osećate da se zaljubljujete, ovo je jasan znak da su se kod vas probudile emocije prema nekom drugom.