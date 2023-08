Ovaj čovek tvrdi da tačno zna šta se dešava nakon smrti: Nema ni bele svetlosti, ni anđela, ali zato…

,,Osećao sam se kao da svaki problem koji imam i vidim, svaki pojedinačni problem bez obzira na to koliko je veliki ili mali bio, samo bi nestajao“

Jedan korisnik Reddita podelio je svoje iskustvo i ispričao šta mu se dogodilo kada je doživeo kliničku smrt.

Naime, on se razboleo dok je boravio u inostranstvu jer je držao ketogenu dijetu (bez ugljenih hidrata) što je dovelo do uništavanja sluznice stomaka. Kao rezultat, patio je od mučnine i povraćao sve dok nije doveo telo do teške dehidracije.

Nakon što se zatekao u Hitnoj pomoći u rodnoj Kanadi, zadržan je u bolnici nekoliko dana. Međutim, njegovo telo je „odbacivalo infuzije i hidraciju, vene su bile prozirne i nije ni bio svestan da njegovo telo ništa od toga ne prima“.

Bolest je vremenom uznapredovala, a u jednom trenutku tokom ležanja u bolnici je „sve postalo crno“.

Tri minuta je bio u kliničkoj smrti.

– Nisam video nikakvu belu svetlost ili anđele, nisam čuo ni glasove. Mogao sam da vidim, ali nisam imao telo. Imao sam osećaj kao da se nalazim na nekoj drugoj planeti. Kada sam pogledao dole video sam pesak i veoma plitku vodu. Izgledalo je kao beskrajna obala. Voda je bila duboka centimetar ili dva, a najbolji način da to opišem je kad hodate po samom plićaku na kraju obale i taj plitki kraj je zapravo beskonačan, kao da voda ne postaje dublja. Kada sam pogledao gore nebo je bilo ljubičasto, nije bilo sunca. Jedino što je osvetljavalo nebo bili su ti plavi zraci svetlosti za žutom bojom sa strane. Taj osećaj mi je bio tako stran. Osećao sam se kao da svaki problem koji imam i vidim, svaki pojedinačni problem bez obzira na to koliko je veliki ili mali bio, samo bi nestajao. Svaka briga je nestajala. Kao da se težina sveta potpuno podigla s mojih ramena. Jednostavno sam postojao. Osećao sam kao da će sve biti u redu i nisam morao ni da brinem ni za šta. Mir i spokoj. Bilo je neverovatno.

Sve se ovo dešavalo dok su se lekari borili da mu spasu život.

– Osetio sam pad. Sve je postalo crno i samo sam osećao kako padam sve brže i brže. Onda sam osetio jak pucanj, kao da mi je celo telo vibriralo. Tada sam ponovo počeo sve da osećam. Sve brige i svu tugu. Osećao sam se zaista tužno jer sam opet osetio bol.

Nakon što je podelio svoje iskustvo na Redditu, korisnik je otkrio da nije jedini koji je ovo doživeo.

– Pročitao sam mnogo sličnih iskustava i mnogi su slično opisivali kao vi. Uglavnom svi vide obalu i vodu – rekao je još jedan korisnik.

