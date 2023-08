Stručnjak otkrio kako da razlikujemo pravi med od lažnog: 1 stvar je siguran pokazatelj dobrog kvaliteta

Kada kašikom uzimate med, nit treba da bude neprekidna, a kada pokušate da gledate kroz teglu, ne bi trebalo da jasno vidite sa druge strane. Ako je staklast i proziran, to nije pravi med, kaže stručnjak Stanko Rajić .

Ako je med kristalizovan to je siguran pokazatelj dobrog kvaliteta.– To da se med ne jede metalnom kašikom ostalo je od davnih vremena kada su te kašike bile od aluminijuma koji je imao patinu na sebi i nije bilo dobro da se njome uzima. Danas je sav escajg prohromski, kao i vrcaljka i to apsolutno ne utiče na kvalitet meda – objasnio je Rajić.

Na kraju krajeva, nije bitno čime jedete med, bitno je samo da ga konzumirate.

