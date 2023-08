TRI stvari koje muškarcima pružaju veliko zadovoljstvo u krevetu!

Mnoge žene misle da je muškarcima najveće zadovoljstvo u se*su da oni postignu orgazam - potpuno netačno!

Muškarci mnogo toga žele kad je se*s u pitanju, ali ovaj put reč je o željama o kojima se baš i ne govori. Šta uopšte najviše impresionira momka u krevetu? Iznenađujuće (ili možda nije tako, momci imaju reputaciju da su lenji), većina je priznala da nisu baš toliko zainteresovani za pozorište ili glumu na trapezu.

U stvari, mnogi muškarci su nam rekli da su oni jednostavna stvorenja koja u suštini samo žele da se njihove žene pojave. Ali ako želite da mu date nešto posebno, voleli bi malo ovoga...

ŽELI DA VAS GLEDA... GOLU!

Ostavite uključena svetla. Možda biste se radije skrivali u senci ili mraku jer možda nemate dovoljno samopouzdanja kad je vaš izgled u pitanju. Ali, znajte da muškarac voli partnerku da gleda potpuno golu. Voli da je gleda u oči tokom se*sa i da uživa u ženskoj golotinji. Ako vas brinu vaše mane i nesavršenosti, skrivaćete svoje telo što negativno utiče na intimnost. Naučite da volite i pokazujete svoje telo u spavaćoj sobi.

DAJTE MU ISKRENA UPUTSTVA KAKO DA VAS ZADOVOLJI

Možda se brinete da bi mogao da pomisli da ga kritikujete, ali važan je način na koji nešto kažete. Umesto da ističete ono što vam se ne sviđa ili ono što vas ne privlači, jasno mu stavite do znanja šta volite i šta vas uzbuđuje. Muškarci vole da dobiju uputstva od partnerke, a isto tako vole da dobiju i povratnu informaciju. Dajte mu do znanja kada radi nešto što vam se sviđa - u tome je sva filozofija. Davanje signala i povratnih informacija nešto je najbolje što žena može da da svom partneru kad je se*s u pitanju. Nemojte se ustručavati. To je za vaše i njegovo dobro.

NEMOJTE DA VAM FOKUS BUDE NJEGOV VRHUNAC

Mnoge žene misle da je muškarcima najveće zadovoljstvo u se*su da oni postignu orgazam. Nije. Dve su stvari koje muškarcima pružaju veliko zadovoljstvo u se*su. Prva je kad mu partnerka da priliku da uživa u njenoj lepoti, i druga kad mu pomogne da nauči kako da je zadovolji. Osim toga, muškarci vole i predigru, i uživaju u njoj. Veliki deo muškog zadovoljstva je u tome da zadovolji partnerku i da je čini srećnom jer se zbog toga oseća moćno, cenjeno i uspešno. Naravno da ima trenutaka kad i muškarac i žena žele brzi i "prljavi" se*s, ali sve to zajedno je deo kvalitetnog seksualnog života.

