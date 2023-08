OBROK PRE SPAVANJA – ŠTA KAŽU STRUČNJACI, DA ILI NE?

Stižete kasno kući s posla, izlaska ili teretane i žudite za obrokom pre spavanja.

Stižete kasno kući s posla, izlaska ili teretane i žudite za obrokom pre spavanja. Spremate ukusan sendvič i uskačete u krevet manje od sat vremena posle toga. Zvuči poznato? Definitivno niste sami.

Ipak, verovatno često čujete da to nije najbolja, ideja da imate obrok pre spavanja. Ali zašto? I kakve tačno zdravstvene probleme mogu da izazovu kasne večernje gozbe? U ovom tekstu „pričamo“ otome šta to sve treba da znate o ovoj temi i odgovaramo na pitanje da li je zaista toliko loša navika da se jede pre spavanja i posvećujemo pažnju uobičajenim zabludama o efektima noćnog grickanja.

PRE SVEGA HAJDE DA SE UPOZNAMO SA VARENJEM

Pre nego što shvatite kako odlazak u krevet odmah nakon što jedete utiče na telo i vaše telesne sisteme, morate da razumete vreme i šta se događa sa hranom nakon što je konzumirate.

Kao što znate, sve započinje u ustima: kad pojedete hranu, razgradite je i omekšavate žvakanjem, atelo oslobađa probavne enzime. Zatim, kako se hrana kreće ka stomaku i dalje u gastrointestinalni trakt i tanko i debelo crevo, sve više enzima pomaže kako bi se razgradio vaš obrok. Neki molekuli hrane apsorbuju se u organizam, dok se ostali pakuju kao otpad koji prolazi kroz debelo crevo.

Sada se pitate, da li odlazak u krevet odmah nakon serije i večere pravi problem sa tim nizom događaja? Dobra vest – ne pravi.

Obrok pre spavanja verovatno neće usporiti ovaj proces, to su autonomne funkcije, što znači da varenje ne zahteva da budemo budni ili svesni da bi naše telo tu funkciju obavilo. To je proces koji ćese jednostavno desiti.

AKO NIJE TOLIKI PROBLEM, U ČEMU JE ONDA PROBLEM?

Znate onaj ležeći položaj? Iako verovatno neće ometati sposobnost vašeg tela da zaista završi proces probave i varenja nakon što pojedete obrok, to može olakšati put nekim probavnim sokovima do vašeg jednjaka. Kada se želudačna kiselina vrati u jednjak, tada dolazi do refluksa kiseline.

Probleme sa kiselinom i žgaravicom možete izbeći noću tako što ćete malo sedeti u krevetu nakon jela pre nego što vam postane previše udobno i pre nego što se „bacite u horizontalu.“ Pokušajteda se oslonite na jastuke i čitajte 15 minuta, kako biste svom telu dali malo vremena da započne proces varenja.

Ako niste potpuno umorni, kretanje i šetanje su još bolji način za olakšavanje varenja. Preporučujemo jednostavnu aktivnost kao što je pospremanje oko kuće pre nego što sednete na kauč ili se udobno smestite u krevet. Pored toga, žgaravica i probavne smetnje mogu vasučiniti nemirnima i probuditi vas u toku noći. Što češće žgaravica prekida vaš san, tako ćete pogoršati kvalitet sna (što očito nije dobro za vaše sveukupno zdravlje, jer je hronično uskraćivanje sna povezano sa velikim brojem zdravstvenih problema).

Opet ponavljamo, provedite neko vreme uspravno pre nego što svima poželite laku noć.

A ŠTA JE SA GOJENJEM I VIŠKOM KILOGRAMA?

A evo ga i glavno pitanje. Ljudi su tvrdili da obrok pre spavanja može da znači višak kilograma, jer telu ne treba ta energija iz hrane dok mirujete, tako da ne sagoreva kalorije i umesto toga ih teloskladišti. Ali, držite se: ovo je jedna od onih priča o dijeti koju treba prestati pričati.

Studije na ovu temu pokazuju mešovite rezultate, a neke čak sugerišu da užina pre spavanja može pomoći da se osećate sito i jedete manje kalorija ukupno. Ali zaista ne postoje uverljivi podaci koji bidokazali da obrok neposredno pre spavanja predstavlja značajan faktor u povećanju telesne težine (ili gubitka težine po tom pitanju).

Vaš raspored ishrane je neverovatno individualan i ponekad je van vaše kontrole. Na povećanje telesne težine potencijalno može uticati obrok pre spavanja, ali na kraju, to se dešava zbog ukupnog viška kalorija tokom celog dana, a ne neposredno onih unetih pred spavanje.

Zato se ne stresirajte ako povremeno morate jesti kasno večeru. Ako ne primetite neke vidljive negativne neželjene efekte (po probavu) obrok neposredno pre spavanja ne predstavlja problem. U pogledu gojenja i zdravlja, doba dana kada jedete mnogo je manje važno od ukupnog kvaliteta ikoličine hrane koja se konzumira tokom dana.

ZA KRAJ OBROK PRE SPAVANJA

Ako ste osoba “treće smene” ili vaš raspored zahteva da kasno jedete, nemojte se toliko opterećivati vremenom svog poslednjeg obroka već se više fokusirajte na ono što možete da kontrolišete: a to je raznovrsna,uravnotežena ishrana i kontrola unetih kalorija u toku dana.

Autor: M. M.