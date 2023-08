Kontroverzni ruski psiholog savetuje: Nikada ne pitajte muža zašto kasni

Svi, vrlo često, daju savete za srećan brak.

Ali, bilo da spadate u one koji ih rado čitaju, ili one koji ih zaobiđu u širokom luku, čisto sumnjamo da će vas saveti, ruskog psihologa, ostaviti ravnodušnim.

Mihail Litvak je jedan od najvećih stručnjaka u svojoj oblasti na svetu, a njegovi saveti, iako nekada kontroverzni, naširoko su prihvaćeni.

On je nedavno izneo mišljenje o tome kako bi partnerski odnosi trebalo da funkcionišu, odnosno kako izbegavati konstantna prigovaranja i ljubomorisanja i šta raditi kada ste na "ivici živaca".

Možda vam ovaj savet bude od koristi:

- Ne terajte partnera da se pravda, već tražite ono što vama treba. Ne pitajte zašto (kasni, nije došao, nije to i to uradio, itd.), već kažite (molim te, dođi na vreme sledeći put; uradi to, itd.) Ne terajte osobu da vam se pravda, čak i ako je kriv za nešto. -

Jednostavno pravilo za muškarce i žene:

Ovo pravilo je, iskreno govoreći, teško ispuniti, posebno u ljubavnim vezama, a ponekad ga je teško razumeti ne zbog slabosti intelekta: jednostavno smo navikli da prekoravamo jedni druge (a prekor je kao da nas ugrize zmija, kako je Karnegi govorio) i ne mogu ni da zamislim, kako drugačije.)

Zato dajem malo pojašnjenje. Kada me pitaju kako bih voleo da se ponašaju prema meni, odgovaram: „Kao što se dobra seljanka obraća svojoj kravi ili kao revnosni auto-entuzijasta svom automobilu“.

Kada krava počne da daje manje mleka ili kada auto počne da kvari, onda njihovi vlasnici ne vrište i ne grde svoje ljubimce, već pokušavaju da otkriju razlog smanjenja prinosa mleka ili razlog kuckanja motora.

Da se ne lažemo, realno ćemo priznati da sa drugom osobom komuniciramo samo zato što on/ona zadovoljava naše potrebe. Ova pozicija je zasnovana na temeljima naše komunikacije. Naravno, u zamenu smo spremni da izađemo u susret potrebama partnera. Ali hajde da se sada fokusiramo na sebe. Zamislite da ste gladni. Prođe sat, dva, pa čak i tri, pa čak i dan. I odjednom ti se ukaže hleb.

A šta ti kažeš tom hlebu: „Gde si ti ceo dan?!“ Ne, verovatno ćete se potruditi da ga brzo pojedete, a kada bi mogao da govori, rekli biste mu: „Tako sam se brinuo za tebe! Na kraju krajeva, moglo je da se desi da te drugi pojedu, hvala ti što si došao.“ Zašto ne kažete ovo svom voljenom, ako se negde zadržao, ne bacite mu se oko vrata, zagrlite ga, poljubite. Zaista, za razliku od hleba, koji samo nama daje, a mi njemu ništa, voljenom možete dati nešto zauzvrat“, ispričao je psiholog, a zatim je naveo jedan uspešan primer primene njegovih saveta.

- Jedna žena je uspešno koristila ovo pravilo. Njen muž je dolazio kući prilično kasno. Ponekad u 2-3 sata ujutru. Sumnjala je da je vara. Bila je spremna za skandal, ali je odlučila da primeni ovaj moj savet. Kada bi on došao tako kasno, ona bi mu se radosno obesila na vrat. Deset dana kasnije počeo je da dolazi na vreme. Pravilo važi i za muškarce. Možda čak i više. Oni su ljubomorniji. -