5 REČENICA KOJE ŽELI DA ČUJE SVAKI MUŠKARAC: Ako želite da ga OSVOJITE isprobajte ove SAVETE!

Muškarac će ženi često zameriti da puno priča. Ipak, postoje i rečenice koje vole da čuju...

Ponosna sam na tebe.

Muškarci vole da čuju pohvale za svoja dostignuća, ali to nikad neće javno izgovoriti. Mala pohvala ne košta ništa, a puno znači.

Hvala.

Ako vas je kod kuće na kraju napornog radnog dana dočekao ručak, sveće ili oprani sudovi, to zaslužuje jedno iskreno "hvala", iako je sasvim normalno da ponekad kućni poslovi padnu na muškarca. Verovatno biste i vi želeli da vam on češće govori "hvala" za sve što radite.

U 8 sati, vidimo se tamo.

To ne znači da bi trebalo da žena uvek preuzme odgovornost za sastanke, ali ponekad može i to da se desi. Muškarci misle da je to se*si i nema onoga ko se neće sa tim neće složiti.

Mislim da te ona tamo odmerava.

Muškarci vole da osete malo ljubomore kod svoje partnerke, ali ovo je izjava kojom lako možete da preterate, zato pažljivo.

"To će da podigne njegovo samopouzdanje u trenutku, a i pokazati mu da ste srećni što je on vaš", zaključili su stručnjaci.

Mislim da bi trebalo…

Iako više nismo deca, lepo je s vremena na vreme da osetimo da se neko brine za nas i da nam govori da bi nešto trebalo uraditi. Ne uvek, naravno.

