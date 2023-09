Tri načina da se ponovo povežete sa partnerom pošto ste se emotivno distancirali

Emocije su veliki deo zdravih odnosa i nekad deluje beznadežno popraviti prekinutu ljubavnu vezu. Ali, sve dok imate pravilnu i efikasnu komunikaciju, možete je promeniti na bolje.

Možete se osećati veoma usamljeno i uznemireno kada polako shvatite da vi ili vaš partner emocionalno napuštate vezu.

Možete izmisliti sve vrste priča o tome zašto se to dešava, ali istina je da verovatno ne znate sa sigurnošću. Znate da osećaj ljubavi i povezanosti nije tako jak kao što je bio... ili ga možda nikada nije ni bilo.

Evo nekoliko stvari o emocionalnom odustajanju od veze: to može biti deo trenutnog prirodnog toka ljudskog bića i/ili takođe može biti poziv za buđenje za svakoga ko želi jaku, živahnu i zdravu vezu koja raste.

Većina nas emocionalno odustaje kada smo preplavljeni razmišljanjem o situaciji ili uočenom problemu. Ne znamo šta da radimo, pa smo otupeli.

Imamo strah, sumnje, nesigurnost ili jednostavno nismo u stanju da odgovorimo u određenoj situaciji ili određenom trenutku. Instinktivno se povlačimo od ljudi i situacija kada želimo da se zaštitimo od neke stvarne ili obično zamišljene pretnje.

Ali, postoji jedna važna stvar koju treba zapamtiti: kada se neko emocionalno odjavi iz veze, to ne znači uvek kraj veze ili da će biti odjavljen zauvek — ali to može biti poziv za buđenje.

Na primer, Peni i Kajl su u vezi i zabavljaju se nekoliko godina. Nedavno su se uselili zajedno, ali činilo se da je on odavno prekinuo vezu. Nisu se zabavljali zajedno kao nekada i činilo joj se da su upali u rutinu koja je bila beživotna i dosadna.

Kada je spomenula činjenicu da više nikada ništa nisu radili zajedno, Kajl bi samo gunđao kako je umoran i da ima previše posla. Peni je bila frustrirana i nije znala šta dalje, pa je zakazala razgovor sa stručnjakom kako bi razjasnila svoju situaciju.

Tokom razgovora imala je nekoliko uvida koji su je odvojili od razmišljanja o njenoj vezi. To joj je dalo novu nadu da bi se zaista mogla ponovo povezati sa svojim partnerom na nove načine.

Ovo su tri načina da se ponovo povežete sa partnerom kada ste postali emocionalno udaljeni:

1. Odlučite da li zaista želite da se ponovo povežete

Tako često, kada se osećamo emotivno, možemo pokušati da nagovorimo sebe na nešto što mislimo da bi trebalo da želimo, a ono što je zaista u našim srcima je nešto sasvim drugo.

Iskreno sagledavanje sebe je dobro mesto za početak.

Dok je Peni pogledala u sebe, videla je kako je pogoršavala situaciju svojim neprestanim razmišljanjem da Kajlu više nije stalo i da je odustao od veze.

Bila je šokirana kada je videla da se odjavila iz veze tako što je postavila barijere za vezu! Shvatila je da joj se sviđa ko je on i da je želela da bude sa njim, ali je želela da njihov odnos bude kakav je bio.

Dok smo razgovarali, videla je male načine na koje su se povezivali, ali ih je odbacila jer veza nije izgledala kao što je izgledala.

2. Otvorite vrata sa pozivnicom

Vrata ponovnog povezivanja mogu se otvoriti na male načine, a proces uvek počinje pozivom, a ne žalbom. Žalbe donose samo defanzivnost.

Peni je videla kako ga je njen pokušaj da natera Kajla da priča o isključenju iz veze odgurnuo, a on je postao defanzivni i isključio je.

Kada je iskreno postala znatiželjna o tome šta Kajl želi, a da njene presude nisu umešane, mogla je da pita da li je on voljan da razgovara sa njom o tome šta oboje žele.

3. Gledajte da vidite nešto novo i slušajte da čujete nešto novo.

Kada otvorite svoje srce da vidite i čujete nešto novo — u vama, kao i od druge osobe — između vas dvoje otvara se prostor pun ljubavi bez osude.

Nekoliko nedelja kasnije, Peni nam je rekla da je pozvala Kajla na razgovor, i na njeno iznenađenje, on je bio voljan. Dok je slušala, rekao joj je da je bio preopterećen poslom i da pokušava da odluči da li da se prijavi za drugi posao ili ne.

Kajl je rekao da se oseća beznadežno i da na kraju dana nema šta da joj da.

Ovo je bilo više informacija nego što je on sa njom delio dugo vremena, a ona je samo sedela i slušala. Pitala ga je da li želi sugestije od nje i on je rekao da ne, da je on to sam smislio i da bude strpljiva sa njim.

Peni mu se odjednom osetila bliže nego što se osećala mnogo meseci i nadala se da je razgovor probio barijeru koju su oboje podigli.

Ponovno povezivanje kada se jedno ili oboje odjavite iz veze nije uvek moguće.

Primetite koliko su moćne i dramatične promene unutar Peni i njene veze tako što ste jednostavno primetili nekoliko stvari i bili otvoreni za neke nove mogućnosti koje ranije nije videla.

Ako ste vi ili vaš partner prekinuli vezu, ili ste primetili da se jedan ili oboje s vremena na vreme odjavljuju kao mehanizam za suočavanje sa nečim što se dešava u vašem svetu, onda vam ima pomoći, piše YourTango.