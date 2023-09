KOLIKO MU JE PONOS? Ne mora uopšte da skine - dovoljno je da pogledate samo njegove ŠAKE i sve će vam biti jasno

Kako proceniti koliki polni organ ima muškarac pre nego što odete ukrevet? Dr Radž Karan je izneo jednu teoriju...

Sigurno ste čuli za "bapske priče" da se dužina polnog organa kod muškarca može naslutiti samo jednim pogledo na njegov nos ili vrat. Spisateljica i stručnjakinja za intimne odnose, Jana Hoking, otkrila je i da žene, ništa manje od muškaraca, vole da komentarišu veličinu polnog organa svojih partnera.

A poznati doktor koji na TikToku ima armiju pratilaca, dr Radž Karan, objasnio je šta je to na šta žene treba da obrate pažnju da bi procenile dužinu polnog organa muškarca sa kojim planiraju da imaju intimne odnose. Po njegovim rečima, dovoljno je da bacite pogled na prste ruke i sve će vam biti jasno!

U TikTok videu koji je pregledan više od milion puta, dr Radž je objasnio odnos "2D:4D", između kažiprsta i domalog prsta i šta to znači za nivo testosterona i dužinu "alatke".

"Možete da pretpostavite koliko je muškarcu veliki olni organ u odnosu na to koliko mu je kratak kažiprst. Sudeći prema urološkoj studiji objavljenoj u Azijskom žurnalu andrologije, kraći kažiprst u odnosu na domali prst ukazuje na veći polni organ. To je poznato kao odnos drugog i četvrtog prsta, koji se računa tako što podelite iznose dužine kažiprsta i domalog prsta. Što je manji kažiprst, to će i ovaj odnos biti manji", objašnjava doktor u videu.

Dr Karan dalje kaže da manji odnos između kažiprsta i domalog prsta, prema saznanjima studije, ima veze sa većom izloženošću testosteronima u majčinom stomaku, što ne utiče samo na veličinu polnog organa, već i na dužinu prstiju.

Autor: