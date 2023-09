'DIJABETES SE MOŽE JAVITI VEĆ U ŠKOLSKOM UZRASTU' Endokrionolog za Pink o uzrocima nastanka šećerne bolesti! (VIDEO)

Dijabetes je sistemsko oboljenje koje karakteriše ili smanjena sekrecija insulina ili smanjeno preuzimanje insulina na periferiju perifernim tkivima, rekla je za Novo jutro TV Pink endokrinolog dr Jelica Bjekić Macut.

- To je način kako on nastaje. A kada je reč o tipovima, postoje dva tipa, tip 1 i tip 2. Tip 1 je kada dođe do smanjene sekrecije i kod takvog pacijenta moramo uvesti insulinsku terapiju. Tip 2 može biti genetski uzrokovan, takođe ako se pacijent ne hrani pravilno i način života - rekla je dr Bjekić.

Kako kaže, genetika ima veoma velikog značaja, jer može na lošu podlogu i loš način života dovesti do razvoja dijabetesa tipa 2.

Doktorka kaže da je najvažnije korigovati ishranu kod mladih ljudi, kako bi se poboljšalo stanje.

- Postoje nove grupe lekova koje mogu biti jako uspešne kod tipa 2 - ističe Bjekić.

Ističe da nažalost već u školskom dobu može doći do razvoja tipa 2 zbog loše ishrane.

- Nema pravila koji pol je više podložan razvoju dijabetesa - kaže ona.

