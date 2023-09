Sindrom iritabilnog creva je češći kod žena. Ali zašto je to tako? Odgovore ćete pronaći u tekstu.

Šta je sindrom nervoznog creva?

Sindrom nervoznog creva (IBS ili sindrom iritabilnog creva) je funkcionalni gastrointestinalni poremećaj. Nije organsko oboljenje – kod osoba koje ga imaju ne postoje nikakve promene na crevima, niti oštećenja sluznice creva. Nije ozbiljno oboljenje, niti predstavlja rizik za razvoj ozbiljnih bolesti sistema za varenje. Ali jeste neprijatno po simptomima, i nepovoljno deluje na svakodnevno fukcionisanje i kvalitet života. Uz to, jeste i jedan od najčešćih savremenih problema (“bolest savremenog sveta”).

Koja populacija je u riziku od IBS-a?

Stručnjaci nisu u potpunosti sigurni koji je uzrok IBS. Ipak, postoji nekoliko stvari koje mogu da povećaju tvoje šanse za javljanje ovog sindroma:

• ako si mlađi od 50 godina

• ukoliko u istoriji porodičnih bolesti ima osoba sa IBS-om

• ukoliko patiš od psiholoških stanja poput depresije i anksioznosti

• ukoliko se nepravilno hraniš

• ukoliko si imao neku bakterijsku ili virusnu infekciju creva

• ukoliko si žena

Zašto je sindrom iritabilnog creva češći kod žena?

Brojevi tvrde da 25% odrasle populacije ima ovaj funkcionalni poremećaj. A među tim procentima, dva puta više je žena – od 60% do 65% osoba koje su prijavile IBS su žene.Sindrom nervoznog creva ispoljava se bolom u stomaku, nadutošću, pojačanim gasovima, opstipacijom ili dijarejom i kombinacijom ovih simptoma. Kako su simptomi svakidašnji i ne preterano alarmantni, ljudi često nisu svesni da pate od ovog sindroma, zbog čega se i ne javljaju lekaru. Mogli bismo pomisliti da je žena više zastupljen jer se one više javljaju lekaru? Ili da su žene više pod stresom, za koji se smatra da je najvažniji uzrok sindroma iritabilnog kolona? Ili ipak ima drugog razloga?Stručnjaci su otkrili da je sindrom iritabilnog creva češći kod žena nego kod muškaraca. Prateći faze menstrualnog ciklusa koje dovode žene u rizik od neželjenih probavnih simptoma, zaključili su da neposredno nakon ovulacije, sve žene imaju veću verovatnoću da dožive nadimanje i gasove. Uzrok leži u produkciji estrogena i progesterona, zbog čega su žene podložnije IBSu.Prema članku objavljenom u martu 2014. u časopisu World Journal of Gastroenterology, hormoni poput estrogena mogu uticati na brojne funkcije povezane sa probavom, uključujući pokretljivost creva, barijernu funkciju creva i aktiviranje imunog sistema u crevnoj sluznici.Pokazalo se i da je podtip IBS-a, IBS sa opstipacijom češći kod žena nego muškaraca. Štaviše, prijavljeno je da su žene sa IBS-om više umorne, depresivne, anksiozne i da imaju znatno lošiji kvalitet života u odnosu na muškarce.Za ublažavanje svih simptoma nervoznog creva, prvo je potrebno ukloniti uzroke. Prvenstveno je potrebno promeniti ishranu i loše životne navike. Svi simptomi nervoznog creva se mogu ublažiti i korišćenjem Lactobacillus plantarum 299v koji deluje direktno na uzrok problema. Posebnim patentiranim mehanizmom delovanja prijanja na zid creva smanjujući delovanje štetnih bakterija. Na ovaj način se smanjuje stvaranje gasova, nadutost, grčeva i bola u stomaku.

Da li si baš ti u riziku?

Da. Svi su u riziku, bilo stariji ili mlađi, bilo žene ili muškarci, mogu da pate od sindroma nervoznog creva. Razlika je u tome, što su žene zbog svojih hormona podložnije ovom problemu i sa nekim češćim ili jačim simptomima. Proveri ako si u riziku!

Autor: Pink.rs