ROTAVIRUS JE NEMOGUĆE IZBEĆI, IZUZETNO JE OTPORAN! Prva infekcija je uvek najteža, ovo su 3 KLJUČNA SIMPTOMA! Deca najteže podnose

Rota na latinskom znači točak, i virus je dobio naziv zbog toga što kada je prvi put otkriven elektronskim mikroskopom, virusne čestice su izgledale poput točka. Otkriven je 1973. godine, drugim rečima, ovo je tema pola veka rota virusa.

Epidemiolog dr Nebojša Bohucki, iz subotičkog Zavoda za javno zdravlje, kaže za „Blic“ da u prirodi imamo veliki broj različitih rotavirusa, tačnije devet, ali za čoveka je bitan samo rotavirus A. Ostale vrste izazivaju bolesti kod životinja.

- Iako imamo jednu vrstu odgovornu za čoveka, postoji više ferotipova zbog čega obolevamo više puta tokom života. Prva infekcija je uvek najteža, a druge su lakše. Konkretno, kada se dete rodi zaštićeno je zbog pasivnog prenetog imuniteta koje je dobilo od majke, plus ako majka doji onda je još bolje. Počev od trećeg meseca, naročito od šestog dolazi prva infekcija. Nastaje akutni proliv. Tri stvari su bitne, proliv, povraćanje i povišena temperatura koja je često preko 39 stepeni. Zbog ovakve kliničke slike dete gubi tečnost, elektrolite, i ako ovakvo stanje potraje zahteva hospitalizaciju – kaže dr Nebojša Bohucki.

Virus je jako čest i zauzima vodeće mesto. Kada je reč o akutnim prolivima kod dece, odojčadi i male dece, to traje do pet godine kada dete dolazi u kontakt sa novim serotipovima, dobija reinfekcije, ali su one blaže. Nakon pete godine se više ne beleži ovo stanje iako dete može asimptomatski da oboli.

- Interesantno je što i odrasle osobe, stare, nakon 65 godina života, mogu ponovo da oboljevaju od rota virusnih infekcija. O ovome se nije govorilo u prošlosti, niti smo mi učili o tome, ali primećeno je u domovima za stare i u bolnicama. To je logično, jer su stari davno imali tu infekciju i imaju kompromitovan oslabljen imuni sistem, tako da to izgleda nije priča samo o deci – objašnjava epidemiolog.

U svetu od proliva umre milion i po dece

Dr Bohucki kaže da u svetu godišnje, kada je reč o prolivima, umire čak milion i po dece. Razlog je ili vanredno stanje, rat, ili su bolnice udaljene, i nažalost, veliki broj dece premine, a sam rotavirus je kriv za nekoliko stotina hiljada smrtnih slučajeva. Reč je o planetarno raširenom patogenu koji je nemoguće izbeći!

- Nemoguće ga je izbeći jer je izuzetno otporan. U spoljašnjoj sredini može da preživi mesecima, jako je nezgodan protivnik. Potom, ovog uzročnika izbacuje svako ko je oboleo, pre svega deca, i nekoliko nedelja nakon što se oporave. Znači, dete dobije u kolektivu virus, ima proliv, ne ide u vrtić ili jaslice, zatim se vrati, ali još nekoliko nedelja može da izlučuje direktnim kontaktom – kaže dr Nebojša Bohucki.

On ističe da dete na vrhuncu bolesti u jednom gramu stolice može da ima od nekoliko stotina miliona do čak 10 milijardi virusa, a za bolest je dovoljno od 10 do 100 virusnih čestica.

Prevencija pranje ruku i higijena

Virusi se masovno izbacuju stolicom, ali problem je direktni kontakt i sve što osoba, dete, dodirne rukama, kvake, slavine, igračke a deca sve dodiruju i stavljaju prste u usta.

- Iako je prevencija pranje ruku i poboljšanje higijenskih uslova, to nije donelo opadanju broja obolelih. Treba se javiti lekaru, to je poenta! Lekar procenjuje da li je za hospitalizaciju. Inkubacija je jako kratka, do 48 sati. Nakon isteka inkubacije dete već postaje zarazno, zbog toga se lako širi u svim kolektivima – kaže dr Bohucki.

Ako dete ne ide u kolektiv, roditelji ili bilo ko od odraslih osoba sa kojima živi neće oboleti, oni će biti asimptomatski oboleli jer imaju imunitet, međutim, oni mogu da zaraze svoju decu u kući.

Uvek u hladnijem periodu godine raste broj obolelih. Počinje jesen i za očekivati je da u novembru i decembru bude maksimum i onda će početi da opada, ali se cele godine beleže oboleli.

- Postoji vakcina. U zemljama gde se primenjuje je došlo do smanjenja broja pre svega hospitalizovanih, jer vakcina ne može apsolutno da zaštiti, ali čuva od najtežeg, a to je bolničko lečenje. Vakcina je oralna, živa vakcina je u pitanju. Ukapa se u usta i dete proguta nekoliko kapi, jako je zgodna za aplikaciju. Postoji od 2006. godine, čak dve vrste. Primenjuje se u zapadnim zemljama, kod nas nije obavezna, ali ako neko želi može da dođe do nje. Primenjuje se u tri doze, u drugom, četvrtom i šestom mesecu se ukapa detetu u usta i ono je onda zaštićeno u najvećoj meri, a ako oboli imaće blažu kliničku sliku – zaključuje naš stručnjak dr Nebojša Bohucki.

Tokom ove godine registrovano 15 epidemija enteritisa uzrokovanih rotavirusom, u kojima je obolela 171 osoba. Sve epidemije su registrovane u predškolskim ustanovama.

Kod dece mlađe od tri meseca, koja su i dalje zaštićena majčinim imunitetom, infekcija prolazi bez simptoma. Sa druge strane, kod simptomatske infekcije bolest počinje naglo, povišenom temperaturom, malaksalošću, povraćanjem, obilnim vodenim stolicama i grčevima u stomaku. U odnosu na druge crevne infekcije dečjeg doba, povraćanje i prolivi znatno su učestaliji, pa postoji mogućnost razvoja teške dehidratacije i razvoja stanja šoka.

Period inkubacije je od 24 do 72 sata. Period tokom koga zaraženi može širiti infekciju traje neposredno pre početka bolesti, tokom akutne faze bolesti i do sedam dana nakon bolesti, dok traje izlučivanje virusa. Simptomi rotavirusa uglavnom traju od četiri do šest dana, a osmog dana od infekcije rotavirus obično ne može da se izoluje iz fecesa.

