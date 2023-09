Kako različite delatnosti koriste marketing u svrhu pridobijanja klijenata?

Mnogi početnici u biznisu pitaju se na koji to način marketing može da utiče na njihovo poslovanje, a stručnjaci i istraživanja potvrđuju da je on jedan od najvažnijih činioca uspeha i razvoja, te samim tim i profita. Kako je to moguće?

Mnogi za njega kažu da predstavlja srce biznisa jer najkraće rečeno predstavlja način na koji se vaš proizvod ili usluga prezentuju ljudima, koji se kasnije kroz promociju širi među ciljanom grupom od koje se očekuje da za kupovinu istog odovoji svoje vreme i novac.

Važno je kako se neki brend prezentuje široj publici i zato je ova vrste strategije od izuzetnog značaja.

Kvalitetan reklamni materijal jedan je od najčešćih marketinških trikova

Prodaja kvalitetnog reklamnog materijala jedna je od najkorišćenijih metoda. On je neophodan za svako uspešno poslovanje, a u ponudi se mogu naći razni proizvodi koji se brendiraju po sopstvenoj želji. To mogu biti obični letci i flajeri, mogu biti hemijske i rokovnici, a mogu biti i torbe, rančevi, majice...

Kako napreduje tehnologija tako se razvijala i ova grana, pa se danas u okviru ove ponude mogu naći i power bank sa gravurom ili štampom, zidni sat, bluetooth zvučnik, usb, futrole za mobilne telefone i tome slično.

Prodaja reklamnog materijala razvijena je oblast rada i ovim poslom bavi se dovoljan broj firmi na našem tržištu. To omogućava da se lako dođe do kvalitetnog reklamnog materijala koji će potencijalnog kupca zadiviti, a zadržati postojećeg.

Za promociju posnog keteringa organizuju se degustacije

Složićete da nema boljeg načina za promociju hrane od same degustacije. Ono što lepo izgleda na slici može biti privlačno, ali kada se oseti ukus, miris i tekstura bilo koje hrane taj osećaj se ne zaboravlja.

Posni ketering je u zadnje vreme izuzetno tražen i za razliku od mrsnog menija njega je potrebno promovisati i predstaviti publici kako bi bili upoznati sa ponudom. Zato je organizovanje degustacije na nekim javnim mestima odlična marketing strategija.

To može biti neki festival, veliki tržni centar, pijaca ili dogovoreni dolasci u velike firme. Kada je u pitanju posni ketering može se očekivati raznolika ponuda slanih i slatkih specijaliteta. Uvek treba imati i spremne vizit kartice za zainteresovane degustatore.

Kao što je već rečno, jedan od najtraženijih je posni ketering koji se na ovaj način može približiti ljudima.

Prodaja posredstvom agencija za nekretnine

Ako imate nekretninu koju želite da prodate ali nemate dovoljno vremena, snage i energije da o tome razmišljate i time da se bavite uvek je dobra opcija da angažujete agenciju za nekretnine. One su specijalno obučene za ovu vrstu posla i pružiće najbolju moguću uslugu, odnosno prodaju pod baš onim uslovima koje vi očekujete.

Kao dobar primer brze i sigurne prodaje, a sa druge strane promocije i marketinga, možetemo uzeti agenciju za nekretnine Vrnjačka Banja. Kao mesto koje je u stalnom razvoju i koje je danas veoma popularno, razvijen je dobar sistem za prodaju nekretnina putem agencija koje svoj posao rade odlično i odgovorno.

Oglašavanje u medijima i portalima može biti naporono i iscrpljujuće, zato je kupovina i prodaja posredstvom agencija za nekretnine idealno rešenje za mnoge.

Digitalni marketing

Jedna potpuno nova dimenzija marketinga zastupljena je poslednjih godina dominantno na tržištu i ona se odnosi na digitalni. Iako zvuči jednostavno i lako, reč je o vrlo složenom i kompleksnom poslu. Ovde se pre svega misli na reklamiranje putem interneta, najjednosavnije rečeno.

Internet se u tom smislu može koristiti na različite načine i to kako bi se privukli kupci/klijenti, kako bi se zadržali ili putem taktika konverzacije. Ono što je važno i na šta treba obratiti pažnju odnosi se na mapiranje publike kojoj se obraćate, karakteristike brenda kjoi se reklamira i načini na koji ćete to uraditi.

Svi znamo koliko neke stvari mogu postati viralne i kojom brzinom zato treba biti mudar i stručnjaci smatraju da se na ovaj nači dobar deo dobara, usluga i hrane može reklamirati i prodati.



