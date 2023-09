Pet najkukavičkijih načina da nekog ostavite: Raskid nije lak, ali treba biti čovek do kraja

Znamo da niko ne misli da raskid može da bude zabavan razgovor. U stvari, sigurni smo da je čak i u najgorim vezama teško završiti stvari sa nekim.

Bez obzira na to kako to uradite, biće nezgodno i verovatno emotivno, ali samo zato što želite da prekinete vezu to vas ne čini vas „lošim momkom/devojkom“.

Zaista je važno kako se nosite sa tim i na koji način ostavljate nekoga sa kim ste proveli neko vreme.

Zato vam predstavljamo pet najkukavičkijih načina da raskinete sa nekim:

1. Gosting

Današnje generacije su razvile ovaj gadni mali trend koji se toliko radi da je čak dobio i ime - gosting.

Umesto da zaista imaju dovoljno poštovanja prema osobi sa kojom su i da samo raskinu sa njom, oni je „postepeno ostavljaju“. Druženja postaju sve ređa. Manje slanja poruka. Uveče su sve zauzetiji za viđanja i na kraju potpuno nestaju.

Ovo je tako loše jer sve što radite je da to razvlačite, čineći da se druga strana oseća nesigurnije i bezvredno jer se osećaju kao da nisu ni dovoljno važni da im se obratite dok konačno ne shvate poruke i nastave dalje.

2. Onlajn

Postoji nekoliko načina da raskinete sa nekim na mreži i pogodite šta… svi oni vas čine užasnim ljudskim bićem koje zaslužuje da bude šutnuto.

E-pošta: Koliko god da razumemo želju da zapišete svoja osećanja samo da biste ih izneli i rekli šta želite da kažete. Možda je čak u redu poslati e-poštu da biste započeli razgovor, ali ako vaša e-pošta zapravo nosi vest o prekidu veze, to jednostavno nije način za odrasle. Možda je odličan način da izrazite svoja osećanja, ali ne i da raskinete sa partnerom.

Facebook: Ako promenite svoj status iz „U vezi“ u „Slobodan“, vaš uskoro bivši sigurno će shvatiti nagoveštaj... hmm, nagoveštaj da ste loša osoba. Saznanje da tvoj „dečko“ više nije tvoj dečko kada ti prijatelj pošalje poruku: „Jesi li dobro, video sam da si raskinula“, nije pravi način.

Malo opravdanje postoji samo u situacijama kada ste u različitim državama i nećete se videti mesecima i želite da izađete iz veze. Tada Skajp ili telefon nisu toliko užasni samo zato što je lice u lice skoro nemoguće.

3. U tekstualnoj poruci

Raskid preko tekstualne poruke možda nije tako loš kao e-mail, ali je i dalje loš.

Evo najvećeg problema sa davanjem loših vesti putem tekstualne poruke - u većini slučajeva ne znate gde su, šta rade ili sa kim su. Neposredno pre sastanka sa njihovim šefom, odmah nakon što ih je neko samo isekao i ukrao parking... Ako im saopštavate loše vesti, barem budite dovoljno pažljivi da to uradite kada mogu da razgovaraju sa tobom.

Možda nećete moći da im pružite odgovor koji će im omogućiti trenutno zatvaranje životnog poglavlja, ali barem mogu da se osećaju kao da imaju priliku da kažu sve što im je potrebno.

Takođe, šta ako to ne vide odmah? Onda kada odgovore satima kasnije tražeći neku vrstu zaključka ili informacije, možda nećete moći da uzvratite SMS-om zbog čega će se osećati još gore.

4. Varanjem

Ako želite da se ponašate kao solo igrač, budite solo. Nemojte početi da živite svoj život slobodnog strelca pre nego što zaista uđete u njega.

Zaista je loše da vaš partner sazna da je veza gotova dok vi nastavljate sa sledećim. Najveća uvreda za vezu je da krenete dalje pre nego što pustite drugu osobu.

Prevariti nekoga umesto da raskineš sa njim ne samo da kažeš: „Više mi se ne sviđaš“, već i „Ne poštujem te. Slobodan sam da idem dalje sa drugim ljudima, ali ću se držati za tebe za svaki slučaj."

5. Prisiljavanje da raskinu sa vama

Jedan od najkukavnijih načina da prekinete vezu je prisiljavanje druge osobe da raskine s vama.

Ovo je kada neko odluči da je prekinuo vezu, ali ne želi da bude odgovoran za povredu druge osobe. Tako da počne da se ponaša veoma ružno, da bude ekstra zanemarljiv, pa čak i zloban. Toliko loše postupate prema njima da na kraju raskinu sa vama.

Tužna stvar u vezi sa ovim je ta što će osoba sa kojom se zabavljate mnogo vremena trpeti, možda čak nedeljama ili mesecima, tražeći izgovore za ponašanje svog partnera u nadi da će se stvari vratiti u normalu.

Bez obzira na to što je raskid svima težak, ali pokušajte da učinite stvari malo boljim za drugu osobu. Dajte im poštovanje razgovora licem u lice. Kada saznate da više niste zainteresovani da budete sa njima, pustite ih i oslobodite ih. Ne gubite njihovo vreme i ne sprečavajte ih da budu sa nekim ko želi da bude sa njima, piše Your Tango.