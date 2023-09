Četiri najčešća razloga zbog kojih se parovi svađaju i u čemu je zapravo problem

Da li ste ikad za vreme ili nakon neke uobičajene svađe s partnerom pomislili zašto se uopšte svađate zbog takve gluposti ili sitnice i zapitali se postoji li neki drugi razlog, a koji ne spominje niti jedan od vas.

Voditeljka popularne britanske emisije "This morning", Holi Viloudžbi, kaže da se sa svojim suprugom Danom često tako svađa oko toga ko će uzeti daljinski i odlučiti šta će se gledati, ali ona misli da je to klasična borba za moć.

S tim se slaže i britanska stručnjakinja za seks i partnerske odnose Kejt Tejlor koja navodi neke najčešće primere svađa parova u kojima pravi problem nije zaista taj o kom se govori.

U kući vam je prevruće ili prehladno

Mislite da je svađa vezana za udobnost, ali zapravo je reč o hormonima. Studije kažu da žene zbog većeg nivoa estrogena preferiraju da borave u nešto toplijim prostorijama, pa je za većinu temperatura idealna kad dosegne 24 ili 25 stepeni, dok je muškarcima u proseku najprijatnije na 21,5 stepen.

- Pristanite na kompromis i postavite temperaturu grejanja na 22 stepena, da nikom ne bude baš neprijatno - savetuje Tejlor.

Uvek upaljena svetla

Mislite da je svađa u vezi sa bespotrebnim rasipanjem, a pravi razlog je to što neko od vas misli da mora biti "onaj odrasli" u vašoj vezi. Dok je obično jedna osoba u vezi uvek bezbrižna, drugi o svemu vodi računa i misli, pa ni ne stigne da bude zabavna. Prepoznajete li se u kojoj od tih uloga?

- Taj osećaj ispravite tako da ravnomerno podelite poslove. Pustite nekad i brižnog partnera da se pobrine za račune: kad vidi koliko zapravo plaćate struju, sam će početi da gasi svetlo - kaže Kejt.

Punjenje mašine za sudove

Mislite da je svađa oko prljavog suđa, a stvarno se radi o tome što se on/ona prave nesposobni. Ako se redovno svađate ko će staviti suđe u mašinu i to uvek vi napravite jer ste u tome "bolji", velike su šanse da se partner ili partnerka samo prave nesposobni.

- Svaki put kad nešto loše učine, zamolite ih da ponove. Pa opet. Na kraju će to raditi brže nego vi ikad - rekla je terapeutkinja.

Bacanje smeća

- Mislite da je svađa oko smeća, a radi se o motivaciji. Često, što više nekog na nešto podsećamo, to on brže to isto zaboravlja. Naime, kako bi održali motivaciju za obavljanje dosadnih zadataka, ljudi moraju da veruju barem da sami odlučuju kako će i kada to nešto učiniti.

- Prestanite s organizovanjem. Neka vaš partner preuzme potpunu odgovornost nad svojim poslovima i pokušajte da se u njih što manje mešate i komentirišete kako ih obavlja - poručila je Tejlor.