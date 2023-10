Mnoge žene kriju 8 bolnih tajni od partnera, ovo su 4 načina kako da ih bezbolono odaju

Kada podelite tajnu s pravim partnerom, on tada ima čast da štiti tu tajnu, pogotovo ako vam je ona donela puno bola. On vam tada ima priliku da vam pomogne, a u vezama nema ništa vrednije i lepše od toga

Romantični partneri imaju prošlost. Nakon određene tačke, svi imaju ‘prtljagu’ u obliku ličnih borbi, prethodnih veza i iskustava van njihove kontrole.

‘Koji je najveći kostur u vašem ormaru?’

Žene su na ovo pitanje podelile neke šokantne odgovore. Evo 8 bolnih tajni koje žene skrivaju od svojih muškaraca:

1. Prošle veze

– Imam 32 godine i spavala sam sa samo dva tipa – priznaje Sara V. (32).

2. Mentalno zdravlje

– Dijagnostikovana mi je depresija i anksioznost kada sam imala 17 godina – otkriva Jane (24).

3. Prethodni brak

– Ja sam mlada udovica. Moj muž je poginuo u nesreći kada sam imala 30 godina – kaže Marija (34).

4. Prevara

– Varala sam u svakoj vezi u kojoj sam bila – Mackenzie W. (30).

5. Borbe s plodnošću

– Ne mogu imati decu – priznaje Lia (37).

6. Broj partnera

– Uvek sam bila s više partnera od osobe s kojom izlazim, pa odbijam da podelim ‘svoj broj’ – priznala je Bailey (28).

7. Otvorena veza

– Bila sam u otvorenoj vezi… i ne želim to više nikad! – otkrila je Shayla (26).

8. Gubitak težine

– U poslednjih nekoliko godina smršala sam gotovo 36 kilograma. Izgledam sjajno odevena, ali sam svesna opuštene kože nakon što skinem odeću – Stephanie (33).

Stručnjakinja i psihoterapeutkinja Abby Rodman savetuje kako s novim partnerom podeliti ‘prtljagu’ koju nosite iz prošlosti.

Četiri saveta za otkrivanje bolne tajne:

1. Ne na prvom spoju

– Velike tajne u vezama jednostavno ne funkcionišu – kaže Rodman, koja dodaje kako one postavljaju zidove i stvaraju distancu između partnera.

Ne postoji konkretno pravilo o pravom trenutku za otkrivanje. Želite izbeći iznenađenja, posebno ona koja bi mogla naštetiti novom romantičnom partneru, ali odvajanje vremena za izgradnju poverenja savršeno je normalno. Očigledno, partner mora znati imate li polno prenosivu bolest pre nego što stupite u intimnu vezu. Ali niko ne mora slušati o tome kako ste varali bivšeg, na prvom spoju.

2. Ne treba svaku tajnu da delite

Dobra je vest da novom partneru ne morate sve reći.

– Nisam sigurna da bismo to uopše želeli ili očekivali od naših partnera. Kosturi su, u svojoj biti, tajne i ponekad ih je najbolje ostaviti na miru – kaže terapeutkinja.

Međutim, ako budete ranjivi i poverite se drugima takođe gradite odnose.

Rodman predlaže da postavite sebi ova pitanja kada odlučujete što ćete podeliti s novim partnerom – koja je svrha otkrivanja ove tajne mom partneru; je li ova veza vredna mojih otkrića; jesam li sigurna da će se partner prema mom priznanju odnositi s poštovanjem i ljubavlju; hoću li učiniti više koristi nego štete otkrivanjem tajne…

3. Pripremite se za otkrivanje tajne

Možete tajne otkrivati spontano, ali je lakše ako razmislite o tome šta želite reći i predvidite kako bi partner mogao reagovati. Rodman predlaže da prvo o tome porazgovarate s bliskim prijateljem ili terapeutom, tako da možete pronaći način da otkrijete svoju istinu na način da se ne postidite. Ako ste u vezi punoj ljubavi i podrške, razjašnjavanje prošlosti neće promeniti ono što partner oseća prema vama, ali on ili ona bi i dalje mogli biti iznenađeni ili uzrujani zbog onoga što kažete.

Najvažnije za oboje je da s poštovanjem reagujete na međusobne osećaje.

– Ako partneru nameravate da otkrijete nešto bolno, upozorite ga da ćete s njim podeliti nešto što vam je teško – savetuje Rodman i kaže da mu date do znanja da se bojite da bi vas mogao osuđivati ili čak ostaviti nakon što dobije ovu informaciju.

4. Zapamtite – to je test

Teško je izložiti se i otkriti svoje tajne, ali to takođe može doći s velikom nagradom, sa spoznajom da ste s pravom osobom. Pažljivo promatrajte kako partner reaguje na vaše otkriće, dugoročno i kratkoročno. Možda će vam uzvratiti i otkriti svoje tajne ili izraziti saučešće zbog nečega što vam se dogodilo. Njegovi postupci mogu se promeniti na bolje nakon što ste bili iskreni. Najvažnije je osećati se prihvaćenim, a ne osuđivanim za ono što se dogodilo u prošlosti.

– Kada podelite tajnu s pravim partnerom, on sada takođe ima čast da štiti tu tajnu, pogotovo ako je to ona koja vam je donela puno boli – kaže Rodman. On tada ima priliku da vam pomogne da se izlečite od stida i krivice koji su vas možda mučili dugo vremena. U vezama nema ništa vrednije ili lepše od toga, piše YourTango.

