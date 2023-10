Top 10 razloga zbog kojih muškarci raskidaju, a da je to zaista ženina krivica

Verujemo da je i vama nekad bilo slomljeno srce i da vas je neko ostavio. Iako je svaki raskid priča za sebe, mnogi momci imaju tendenciju da odustanu od veze iz sličnih razloga.

Ako stvarno razmislite o tome, kraj veze ne može uvek biti uzrokovan nečim što je momak uradio... zar ne?

Naravno, moraju postojati barem neke situacije u kojima su razlozi zbog kojih muškarac ostavi ženu zaista posledica nečega što je ona uradila.

Jasno je da nijedan od razloga navedenih u nastavku neće važiti za svaki raskid, ali oni su nešto što vredi uzeti u obzir.

Top 10 razloga zašto muškarci raskidaju sa ženama:

1. Ne osećaju da ih čujete

Kada čovek nešto kaže, dajte mu priliku da progovori. Slušajte šta kaže. Problem je što će ponekad momci završiti sa nekim zbog toga što se stalno osećaju kao da ne znaju o čemu pričaju.

Nismo uvek u pravu, ali imamo mišljenja i uvuče nam se pod kožu kada se osećamo da naše mišljenje nije važno. Ko želi da ostane sa takvim?

2. Osećaju se kao da previše slušate svoje prijateljice

Razumemo potrebu za ženskim prijateljstvom. U redu su devojački noćni izlasci. Ali kada počnete da puštate svoje neudate prijateljice (koje stalno jure za momcima ili nisu izlazile još od TV antene) da se bave vašom vezom, to znači nevolju.

Želite da mislite da vaš muškarac ima svoje mišljenje kada je napolju sa momcima, zar ne? Mi se ne razlikujemo. Očekujemo da razgovarate sa svojim prijateljicama, čak i ako se radi o nama. Samo pazite šta nam servirate iz tih razgovora.

3. Osećaju kao da je veza postala porodična stvar

Ne pokušavamo da vas odvojimo od vaše porodice. Ovo je veza, a ne kidnapovanje. Međutim, ako smo dovoljno zreli da napustimo dom i zadržimo ono što se dešava između nas samo između nas, da li je onda previše tražiti od vas da učinite isto?

Ako svojoj mami i sestrama pričaš o svakoj svađi i neslaganju koje imamo, zar ne misliš da nam se to neće mnogo dopasti? Onda ćete se zapitati zašto ne volimo da ih obilazimo, zar ne?

4. Osećaju se kao da moraju biti spojeni sa vašim kukom

Ne moramo da idemo na svako mesto gde idete, i ne očekujemo da idete svuda sa nama. To je ono što naše vreme zajedno čini posebnim. Svako od nas je imao svoje simpatije i antipatije pre nego što smo se upoznali. Radile ste stvari same ili sa svojim prijateljicama i to je u redu.

Ne pokušavajte da povučete svog muškarca sa sobom ako neće biti ništa osim razgovora sa prijateljicama. Ne želimo da sedimo i slušamo dok pričate o kosi, noktima, modi, ko koga vara, itd. Samo nas prvo upucajte, ako je tako.

5. Ne osećaju poverenje

Očekujete da uslovno otpušteni pokažu gde su bili skoro sve vreme i sa kim su bili. Službenici za uslovni otpust proveravaju da li se uslovno otpušteni zaista javljaju na posao. Veza bi trebalo da ima više poverenja od toga.

Ako čovek oseća da mu se ne veruje i da nije uradio ništa što bi zaslužilo proces ispitivanja, onda ne očekujte da ćete ga još dugo zadržati. Ovo bi se prvenstveno odnosilo na nekoga ko ima mnogo nesigurnosti.

6. Misle da je vaša nezavisnost odlična - do određene tačke

Nazovite to egom, muškom nesigurnošću, kako god želite. Nema zaobilaženja činjenice da moramo da osećamo da smo u ovome zbog više od samog seksa (da, znam... zvuči čudno od muškarca). Ako stalno govorite čoveku (i pokazujete mu takođe) da sve možete sami, šta vam onda treba?

Koliko god plitko zvučalo, moramo samo malo da nahranimo svoj ego (možda neki momci više od drugih, ali mislim da shvatate).

7. Oni takođe ne žele da previše zavisite od njih

Znam da zvuči kao da ne možemo da se odlučimo između brojeva 6 i 7, ali postoji balans. Kao što želimo odraslu ženu koja može da se nosi sa svojim poslom, ali nam ipak dajte do znanja da postoji mesto u njenom životu za nas koje samo mi možemo da popunimo. Nisi dete i ne očekujemo da ćemo se prema tebi ponašati kao prema tebi ili da se brinemo o tebi kao o njemu.

Ako dođeš kod nekog tipa za svaku pojedinu stvar, a izgleda da ne možeš da se odlučiš ili doneseš odluke... pa, jednog dana on će se možda jednostavno odlučiti i više se neće vratiti.

8. Pitaju se da li ikada imate nešto lepo da kažete

Da, s vremena na vreme zabrljamo (i može izgledati da je to često). Ali šta je sa nekim situacijama? Zar tvoj čovek ne može ništa da uradi kako treba?

Ne govorim o tome da budete pokroviteljski nastrojeni ili da se prema njemu ponašate kao prema učeniku prvog razreda. Niko ne može podneti da ga uvek kritikuju. Psiholozi to nazivaju „pozitivnim pojačanjem“. Muškarci to zovu "treba nam pauza."

9. Osećaju se kao da im niste oprostili, jer im ipak nećete dozvoliti da zaborave

Svi smo pravili greške. Stvar je učiti na njima, a ne živeti u njima. Ako je vaš čovek pogrešio, a vi ste pristali da mu to oprostite, onda to uradite. Ne pominjite to i ne nastavljajte da ga tučete po glavi.

Ako nastavite da spominjete prošlost, budite spremni da pričate o svom muškarcu u prošlom vremenu, kao u "bivši".

10. Osećaju se kao da ste previše kritični prema njegovim prijateljima

On ih je poznavao pre nego što je poznavao tebe. On zna kakvi su. Ako su jedan (ili više) njegovih prijatelja luckasti, on to već zna. Ne morate da ga podsećate na to. Ako nastavite sa negativnim komentarima o njima, ono što zaista radite je da pokazujete nesigurnost i, na suptilniji način, izražavate nedostatak poverenja.

Ako je on sa vama i sve ide kako treba, ne dozvolite da bilo koje radnje njegovih prijatelja utiču na vezu, piše Your Tango.