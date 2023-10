Tajna usamljenosti: Zašto lepa, pametna i uspešna žena ostaje sama?

U poslednje vreme, primećuje se sve više devojaka koje, prema svim standardima, trebale bi imati uspešne i ispunjavajuće veze sa partnerima koji ih vole i poštuju. Međutim, suočavaju se s izazovom da ne uspevaju pronaći takve muškarce. Ove devojke su lepe, inteligentne i postižu uspehe, ali paradoksalno, ne uspevaju pronaći sreću u ljubavi. Slađana Trikić, stručnjak za transformacioni rad i posebno specijalizovana za partnerske odnose, otkriva da bi razlog ovome mogao biti skriven u njihovom nesvesnom delu.

Opšte je poznato da postoji mnogo žena koje su još uvek same, uprkos tome što poseduju lepotu, inteligenciju i uspeh. One brinu o svom izgledu, vežbaju i pažljivo se staraju o sebi, ali ipak ostaju same i pitaju se zbog čega. Ono što ovakve žene često nisu svesne jeste da je njihov izbor da ostanu same možda nesvesan. U mnogim slučajevima, to što smo mi kao pojedinci može biti odgovor na određene traume i obrasce koje smo razvili tokom svog života.

Slađana ističe: "Ako smo odrasli u okruženju gde nismo dobijali ono što nam je bilo potrebno – poput pažnje, ljubavi, podrške i zaštite – tada smo naučili da se oslanjamo samo na sebe. Kao rezultat toga, osećamo se najsigurnije kada smo sami. Tada, često nesvesno, donosimo odluku da ostanemo sami kako bismo izbegli mogućnost povređivanja, odbijanja, neprihvatanja ili napuštanja."

Slađana naglašava da je ključno raditi na ovim duboko ukorenjenim emocionalnim problemima kako bi se omogućilo napredovanje. Oslobađanjem od ovih unutrašnjih mehanizama, omogućavate sebi da prigrli istinsku sreću i izgradi zdrave, ispunjavajuće odnose.