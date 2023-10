Rečenica koja razotkriva preljubu: „Ako muškarac izgovori OVO sigurno vas VARA“

Influenserka Marija Fernando nedavno je izazvala pravu pometnju na društvenim mrežama kada je izjavila da je uverena da postoji jedna prosta rečenica koja sasvim jasno ukazuje na to da vas je vaš partner prevario.

Ona tvrdi da sedam prostih reči signaliziraju mušku krivicu, bar u trenucima kada ga suočite sa optužbama za preljubu.

„Ne zanima me, veruj u šta hoćeš“ je fraza koju svaki preljubnik koristi u raspravama koje se tiču njegove potencijalne prevare, tako bar tvrdi ova mlada dama.

„Ako optužite svog muškarca da vas vara, a on vam odbrusi: „Ne zanima me, veruj u šta hoćeš“, mrzim što ću vam ovo reći žene, ali taj čovek je kriv. On je kriv“, rekla je ova 23-godišnjakinja u viralnim videu.

Marijin video je pregledalo preko 600 hiljada ljudi, a mnogi su se složili sa njom da je ova ustaljena fraza manipulativna i da implicira grižu savesti. Sa druge strane, tu su i oni koji tvrdi da ovu izjavu umeju da kažu i muškarci koji su umorni od pogrešnih optužbi da su bili neverni i bezrazložnih napada.

„Koliko sam puta ovo čula! Ovo je tako istinito! Nikad ne dozvoli da te muškarac pretvori u Šerloka. Nije vredno toga“, „Ovo je 100-postotna, dokazana istina“, „Da, ne znaju šta drugo da kažu jer su uhvaćeni u laži“, „Slažem se, jer da je nevin, agresivno bi se branio“, samo su neki od komentara.

Drugi pak nisu podupreli ovu teoriju. „To ne znači da te vara, možda samo neće da se uzalud raspravlja sa nesigurnom osobom“, „Nabavite dokaz pre nego što nekoga optužite za varanje. Glupo je donositi zaključak na osnovu jedne primedbe“, „Radim ovo, ali ne zato što sam kriv, već jer nemam energije da se raspravljam“, pišu oni,

Sigurni smo da ste i vi bar jednom u životu čule ovakvu stvar od svog partnera, a u koju od dve grupe spadate, pišite nam u komentarima?

