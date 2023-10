Recept za sreću: Pet situacija zbog kojih ne treba da se izvinjavate nikada i nikome

Da li često uhvatite sebe kako se izvinjavate zbog nečeg što apsolutno ne zavređuje toliku pažnju? Ako vam je za utehu, niste sami. Jedno istraživanje Univerziteta iz Toronta pokazalo je da čak 32 odsto ljudi bar jednom dnevno kaže "izvinjavam se" bez ikakvog razloga da i sami ne znaju zašto. Dajemo vam pet najčešćih razloga zašto se izvinjavate, a uopšte ne bi trebalo.

1. Zbog onoga šta osećate

Ako vas je najbolja prijateljica ispalila u poslednjem trenutku za odlazak u bioskop a ne volite da gledate film sami, što ona sasvim dobro zna, ne morate da se izvinjavate što ste se naljutili. Osećanja poput ljutine, tuge, zbunjenosti i sreće potpuno su prirodna i ne bi trebalo da se izvinjavate što ih otvoreno pokazujete. To se, naravno, ne odnosi na besne ili nasilne ispade - tu već ne postoje reči izvinjenja koja takvo ponašanje mogu da opravdaju.

2. Kad ste rekli "ne"

Veoma bitna stavka u psihološkom razvitku svake ličnosti - naučite da kažete ne kad to zaista mislite. Ako imate previše obaveza a kolega traži od vas dodatnu uslugu, koliko god mislili da ćete ispasti loši ili nefer, recite "ne". Ili ako vas društvo zove u noćni izlazak a previše ste umorni, kažite "ne". Ukoliko ste u stanju da kažete "ne" da to stvarno osjetite, bit ćete puno sretniji u životu. Postavljanje granica ključno je za sretan život,.kada to zaista osećate, bićete mnogo srećniji u životu. Postavljanje granica je ključno za srećan život.

3. Sledite svoja, a ne tuđa očekivanja

Život je previše kratak da biste živeli tuđe snove. Ukoliko ste uspeli da pronađete ono što vas ispunjava i čini srećnom osobom, sledite taj put. I ne izvinjavajte se drugima zbog svog izbora bez obzira št njima možda ne deluje smisleno. To nije njihovo putovanje, već vaše. Ljudi koji vas stvarno cene, podržaće vas na tom putešestviju. Prepoznaće vašu strast, vašu sreću i radovaće se zbog toga.

4. Stavljate sebe na prvo mesto

Stavljanje sebe na prvo mesto često se smatra sebičnim. Ali ako ne brinete o sebi, kako ćete brinuti o bilo kome ili bilo čemu drugom? Nije sebično postaviti sopstvenu dobrobit na prvo mesto. To je nužno! Zapamtite, ne možete točiti iz prazne čaše. Prvo se pobrinite za svoje potrebe ako želite biti srećni. I ne izvinjavajte se zbog toga.

5. Zato što ste uspešni

Ne biste verovali u kolikoj meri su ljudi skloni da umanjuju vrednost svojih postignuća samo zato da ljudi u njihovoj bližoj ili daljoj okolini ne bi osećali nelagodnost. Možda ste samo vi u firmi dobili povišicu ili smršali 20 kila, ili vam je dete odličan đak bez privatnih profesora - bez obzira na sve, vaš uspeh je nešto što treba da slavite, a ne da sakrivate. Ne dozvolite da vas uspori strah da ćete nadmašiti druge.