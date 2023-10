Kako jutarnja navika utiče na vašu liniju: Zbog nje se gojite i hormoni vam divljaju

Kortizol, hormon stresa, igra ključnu ulogu u ovom procesu, posebno kod žena. Nivo kortizola u telu obično je najviši ujutru nakon buđenja, a opada tokom dana, dostižući najnižu tačku uveče kada se pripremamo za spavanje. Ispijanje kafe u trenucima kada je nivo kortizola najviši može poremetiti ovaj prirodni ritam i izazvati neželjene efekte na zdravlje, posebno kod žena.

Studija objavljena u digitalnom izdanju američkog Nacionalnog instituta za medicinu istražila je uticaj konzumiranja kafe na prazan želudac, posebno kod žena. Rezultati su pokazali da kafa može loše uticati na hormonalni balans i zdravlje žena. Kortizol, kao ključni hormon ujutru, igra važnu ulogu u ovulaciji i celokupnom hormonalnom ravnotežu žena.

Konzumiranje kofeina kada je nivo kortizola najviši može izazvati pojačano lučenje ovog hormona. Iako tačan razlog ovog fenomena nije potpuno razjašnjen, pretpostavlja se da kafa može uticati na apsorpciju određenih vitamina i minerala u organizmu.

Dr. Karlin Rozenblum, nutricionistkinja, ističe da kortizol, kao i svi drugi hormoni, ima svoju važnu ulogu u organizmu. Međutim, problemi nastaju kada je organizam stalno izložen stresu i proizvodi prekomerne količine kortizola. To može dovesti do povećanja nivoa šećera u krvi i razvoja insulinske rezistencije. Pored toga, kafa na prazan stomak može dovesti do problema sa varenjem i povećanja nivoa želudačne kiseline.

Preporuka je da ako ustanete oko sedam ujutro, najbolje je popiti prvu kafu između 9:30 i podneva, kada je nivo kortizola prirodno nizak. Takođe, preporučuje se da za doručak konzumirate hranu bogatu kalcijumom, kao što su bademi, jogurt ili čia semenke, koje mogu neutralisati kiselost u želucu. Na taj način, konzumiranje kafe u ovom trenutku može vam pružiti potreban podsticaj i energiju bez narušavanja vašeg hormonalnog balansa.