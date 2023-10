Priče advokata: Ovo je 10 najbizarnijih razloga zbog kojih su ljudi odlučili da se razvedu

Jedan korisnik je na popularnoj mreži postavio pitanje advokatimaa za brakorazvodne parnice o tome koji su najbizarniji razlozi radi kojih su se ljudi razveli.

Ovo su najbolji od hiljadu komentara i iskustava

Baviti se porodičnim pravom i brakorazvodnim parnicama definitivno se čini kao jedan od onih poslova u kojima im je retko kad dosadno jer se advokatii naslušaju i nagledaju raznolikih sočnih priča iz privatnog života.

Jedan korisnik Reddita postavio je pitanje namenjeno isključivo advokatima koji se bave razvodima o najbizarnijim i najneobičnijim slučajevima koje su imali u svojoj praksi. Verojatno ni sam nije slutio da će pitanje dobiti toliko pažnje i podeljenih iskustava – čak preko 18.000 komentara!

1. „Jedan od naših klijenata mislio je da njegova žena ima aferu. Ona bi se zapravo samo satima noću vozila okolo igrajući ’Pokémon Go’.“

2. Moja tetka je neko vreme izlazila s nezaposlenim tipom. U njenoj je kući živeo besplatno. Venčali su se i spremali se na medeni mesec kada joj je novi muž rekao da ne ide jer se mora brinuti o svojim biljkama u kući. Velika svađa. Umesto toga tetka ide na medeni mesec sa svojim sestrama.

Ona dolazi kući i pokušava da ga izbaci iz svoje kuće, on odbija da ode. Zove policiju. Frajer uživo prenosi na Facebooku kako je zarobljen u vlastitom domu. Policija govori mojoj tetki da u osnovi ne mogu ništa da učine, može podneti zahtev za deložaciju tek nakon razvoda. Frajer živi u njenoj kući sa svojim dragocenim biljkama otprilike tri meseca dok se sve legalno ne reši.

3. „Svakog jutra ovaj bi par sedeo zajedno u kupatilu dok je jedan od njih obavljao jutarnju nuždu. Jedan bi sedio na WC-šolji, a drugi bi sedio na ivici kade. Ovog jutra supruga je bila na WC-u i muž na ivici kade. Počeli su se svađati oko svoje veze, usred čega je žena izvadila tampon i bacila ga na njega. On je istog dana podneo zahtev za razvod.“

4. „Imala sam mnoogo mlađih potencijalnih klijenata koji su dolazili na konsultacije o razvodu sa svojom majkom. Tokom konsultacija majka bi govorila 98 odsto vremena i bilo bi jasno ko zapravo želi razvod. Obično bih poslala mamu da čeka u predvorju dok direktno razgovaram sa sinom, a većinu vremena on je tu samo da umiri svoju majku.

Jednom prilikom samo je majka došla na konsultacije izričito rekavši kako želi da se njen sin razvede. Ljubazno sam je obavestila da razvodi tako ne funkcionišu...“

5. „Moja majka je advokat za porodično pravo i rekla mi je da se muškarac razveo od svoje žene nakon što je slomila vilicu u saobraćajnoj nesreći jer mu više nije mogla pružati oralni seks.“

6. „Jedan 46-godišnji brak se završio jer je njegova bivša devojka iz srednje škole ponovno bila slobodna. Kasnije sam saznao da se tip oženio starom devojkom istog dana kada je okončan razvod.“

7. „Ušao mi je klijent jer je izgovorio pogrešno ime osobe tokom venčanja. Najgori deo? To nije bio ni prvi ni zadnji put da sam ga video. Nikada nisam imao toliko ponovljenih poslova od jednog klijenta.“

8. „Najbolji prijatelj mog oca razveo se od svoje žene zbog njenog kuvanja. Naime, čovek bi svakog dana dolazio kući na neverovatna kuvana jela. Ispostavilo se da uopšte nije znala kuvati i naručivala je hranu iz različitih restorana. Žena bi čak prljala lonce i tiganje kako bi izgledalo kao da kuva ceo dan.

To joj je prolazilo gotovo godinu dana pre nego što je on shvatio. U to vreme niste mogli proveriti svoje bankovne izvode na internetu, a budući da je ona kontrolisala finansije, nije primetio koliko je novca nedostajalo jer je trošila na dostavu.“

9. „Moja prijateljica udala se kada je imala 19 godina samo da bi mogla piti u baru. U Viskonsinu možete piti maloletni s roditeljem ili supružnikom. Onda kada je napunila 21 godinu, razvela se jer je sada mogla legalno piti bez njega.“

10. „Jednom smo imali slučaj da su muž i žena odlučili imati seks utroje sa svojom prijateljicom lezbijkom. Na kraju su se oboje zaljubili u nju i počeli spavati s njom odvojeno jedno drugom iza leđa.“