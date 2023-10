Ukoliko ne možete da razgovarate o ovih šest stvari on nije vaš gospodin pravi!

Znamo da je komunikacija ključna kada je u pitanju uspešna veza. Ali postoje samo određene teme o kojima mora da možete da razgovarate pre nego što znate da ste pronašli gospodina pravog.

„Prava intimnost zahteva otvorenost i transparentnost“, objašnjava psihoterapeut i stručnjak za odnose Toni Kolman. „U intimnoj vezi, pojedinci treba da osete da mogu da budu svoji i da znaju da će biti voljeni i prihvaćeni onakvi kakvi zaista jesu, sa svim nesavršenostima i istorijom koju unose u vezu.

Dakle, imajući to na umu, evo šest stvari o kojima morate biti u mogućnosti da razgovarate pre nego što napravite sledeći veliki korak.

Ako ne možete da pokrenete ovih šest tema, on nije taj:

1. Vaša očekivanja

Bez obzira da li to možete da priznate ili ne, „svi imaju očekivanja o odnosima i ulozi svog partnera“, kaže Lesli Doares, bračni trener i autor Nacrta za trajni brak. „Na kraju ćete smatrati jedni druge odgovornima za ta očekivanja“, kaže ona.

Dakle, pre nego što preuzmete veliku obavezu, morate biti u stanju da ta očekivanja iznesete na sto. „Kada budu tamo, možete razgovarati o tome da li ta očekivanja imaju smisla i da li se oboje slažete s njima“, kaže Doares. „Na ovaj način imate jasno razumevanje kako će veza izgledati i svaku od vaših obaveza da to ostvarite.

2. Vaša ranjivost

Možda ne želite da budete ranjivi ni sa kim, ali „kada dvoje ljudi mogu da izlože svoje najdublje ranjivosti jedno drugom, to stvara duboku i intimnu vezu između njih“, kaže Kolman, a to je vrsta veze koja vam je potrebna za trajnu vezu .

„Oni znaju da će, šta god da se desi, njihov partner biti na njihovoj strani, razumeti šta im treba i čuvati im leđa“, kaže ona. „Ovo je moćan lepak za vezu koji može održati brak na okupu kroz najgore što život može da donese.

3. Fizička intimnost

Fizička ljubav je veoma važna komponenta zdrave veze. Ali o intimnosti nije uvek lako pričati, kaže Doares, jer je to tako lično.

„Intimnost je veoma podložna spoljnim faktorima kao što su stres, godine, fizičko zdravlje i opšte zadovoljstvo vezom“, kaže ona. „Ove promene su često upozorenje o zdravlju veze. Mogućnost da budete otvoreni u vezi svojih dopadanja i nesviđanja, učestalosti i vrste intimnosti, fantazija, razočaranja i još mnogo toga mogu sprečiti da ovaj deo vaše veze zastari.“

4. Vaše prošle veze

Verovatno ste izlazili sa nekoliko momaka pre nego što ste pronašli svog savršenog partnera. I dok biste možda radije zadržali to u prošlosti, Kolman kaže da je važno da o njima otvoreno razgovarate.

„Ako ljudi ne mogu da razgovaraju o svojim prošlim vezama sa svojim partnerom, verovatno je da postoje nerešena osećanja i problemi koji bi mogli da izazovu probleme u njihovoj sadašnjoj vezi“, upozorava ona. „Svako ima prošlost, a većina ljudi ima bivše sa kojima više nije jer te veze nisu bile prave za njih. U idealnom slučaju, oni bi postigli određeno zatvaranje i prihvatanje pre nego što započnu novu vezu.“

5. Vaše finansije

Kao i o intimnosti, o novcu može biti teško razgovarati. „Neki parovi vole da sve to drže odvojeno jer pronalaženje zajedničkog jezika može biti tako teško“, kaže Doares. „Ali to što ne pričate o tome ne menja njegov uticaj na odnos. Svaki vaš odnos sa novcem je odraz toga kako ste odrastali, šta vam on znači i kako podržava ili podriva život kakav želite. Nerazgovaranje o tome može da postavi barijeru između vas jer je mala šansa da ćete oboje imati potpuno iste prihode i troškove tokom zajedničkog života. Jedna osoba će se na kraju osećati kao manje partner, a to neće biti dobro za uspeh veze“.

6. Sve zabrinutosti koje imate u vezi sa vezom

Nijedna veza nije potpuno savršena, čak i kada ste pronašli pravog. Dakle, „ako partner ne može otvoreno da razgovara o zabrinutostima u vezi sa nečim u vezi, šta god da je to nešto će se vremenom zagnojiti i rasti“, kaže Kolman. „Manja pitanja se vremenom prerastaju u veća i, ako se ne rešavaju, dovode do emocionalne distance, ogorčenosti, sukoba i još većih nesporazuma, piše Your Tango.