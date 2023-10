Večita dilema: Stručnjaci razjasnili da li je zaista neophodno pre pranja odvajati boje i materijale

Kada pripremamo stvari za pranje, obavezno ih razvrstamo. Odvojimo boje i materijale. Ali, da li je to odvajanje zaista neophodno?

Stručnjaci su otkrili na šta treba da pripazite kod pranja veša kako bi se izbegla katastrofa stiskanja odeće i bojenja omiljenog komada u drugu boju.

Preskakanje razvrstavanja, povremeno, ne znači da će se odeća odmah uništiti do te mere da više nije nosiva, ali ako to svaki put praktikujete, moglo bi da dođe do promene tkanine i nakon kupovine bi mogla da bude vrlo brzo uništena.

- Veš odvajajte što češće kako bi vam garderoba što duže trajala - savetuje dr. sc Džesika Zina, a sa njom se slaže i naučnica Meri Đalardi. Kaže da je odvajanje veša pre pranja strategija za postizanje dobrih rezultata. Tamne i svetle predmete nikada ne bi trebalo prati zajedno, čak ni ako koristite maramice za upijanje boje, jer nikada ne možete biti sto posto sigurni da neki materijal neće pustiti malo svoje nijanse.

Dale su i nekoliko saveta kako bi trebalo da izgleda ceo proces pranja veša:

1. Pogledajte na etiketi oznake za pranje, posebno na novoj odeći. Tako ćete biti sigurni koju temperaturu i način pranja treba da primenite i da li nešto treba prati isključivo na ruke.

2. Razvrstajte veš po bojama. Bele, pastelne i svetlosive stvari idu na jednu gomilu, a tamnosive, crne, crvene, smeđe i mornarske na drugu. Sada još svaku gomilu podelite prema vrsti tkanine - odvojite farmerke i pamučne majice od tankih, sintetičkih materijala i osetljivog donjeg veša. Njega možete da stavite i u mrežicu za pranje.

3. Ako imate jako zaprljane predmete, napravite još jedno, poslednje sortiranje. Blatnjavu ili masnu odeću ne treba prati sa lagano zaprljanom odećom. To se može ponovo nataložiti na druge tkanine.