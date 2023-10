Probiotici i sindrom nervoznih creva (IBS)

ŠTA JE SINDROM NERVOZNIH CREVA ILI IBS?

Nacionalni institut za dijabetes i urinarna oboljenja definiše IBS kao grupu probavnih simptoma, kao što su ponovljeni napadi bola u stomaku, dijareja, zatvor i nadimanje. Većina ljudi koji doživljavaju ovo stanje će imati normalne pokrete creva nekim danima, dok će drugim danima doživeti neprijatne simptome. Sindrom nervoznih creva (IBS) se razlikuje od inflamatorne bolesti creva (IBD), jer ne oštećuje nijedno tkivo u digestivnom traktu i nije opasan po život.

IBS se pokreće poremećenim interakcijama između creva i mozga. Kada je ovaj vitalni komunikacioni kanal poremećen, gastrointestinalni trakt postaje osetljiviji i menja način na koji se mišići u vašem crevu kontrahuju. Promene u pokretu creva su direktan uzrok mnogih digestivnih simptoma.

Postoje tri tipa IBS-a, na osnovu simptoma koji se najčešće javljaju:

• IBS sa konstipacijom (IBS-C): u danima kada imate barem jedno abnormalno pražnjenje creva, većina vaših stolica je tvrda.

• IBS sa dijarejom (IBS-D): u danima kada imate barem jedno abnormalno pražnjenje creva, većina vaših stolica je labava i vodenasta.

• IBS sa mešovitim navikama creva (IBS-M): u danima kada imate najmanje jedno abnormalno pražnjenje creva, vaša stolica je i tvrda i vodenasta istog dana.

DA LI PROBIOTICI MOGU POMOĆI KOD IBS-a?

Poznato je da probiotici pomažu u obnavljanju zdrave mikroflore i sluzokože creva, neophodnih za efikasno varenje hrane, redovno zdravo pražnjenje creva, podržavaju imunitet ublažavaju simptome IBS-a kod nekih ljudi.

Najnovija istraživanja potvrđuju da probiotici mogu biti korisni u upravljanju simptomima IBS-a. Međutim, koliko efikasni mogu biti zavisi od nekoliko faktora. Prema sistematskom pregledu objavljenom u časopisu Nutrients , 63,6% analiziranih studija je izvestilo da suplementacija probioticima kod pacijenata sa IBS značajno poboljšava simptome u poređenju sa placebom, dok preostalih 36,4% nije prijavilo nikakve značajne promene. Istraživači su primetili da su najbolji rezultati dobijeni u ispitivanjima koja su koristila više sojeva bakterija i koja su trajala osam nedelja ili više.

KAKO PROBIOTICI POMAŽU SA SIMPTOMAMA IBS-a?

Jedan od znakova IBS-a je disbioza. Ovo je termin koji se koristi da opiše neuravnoteženu mikrobiotu creva – kada ima više „loših“ mikroba nego „dobrih“. Kao što je opisano u World Journal of Gastroenterology , pokazalo se da probiotici inhibiraju rast patogenih bakterija lepljenjem za crevne ćelije i na taj način sprečavajući ih da zauzmu prostor i rastu. Ovaj mehanizam sprečava takozvani “sindrom curenja creva” u kome prekomerni rast štetnih mikroba slabi barijeru između creva i krvotoka, dozvoljavajući stranim telima da uđu u cirkulatorni sistem.

Još jedna uobičajena karakteristika IBS-a su razne upale u crevima. Više studija je pokazalo da probiotici mogu smanjiti upalu i regulisati odgovore imunog sistema.

KOJI PROBIOTICI POMAŽU KOD SIMPTOMA IBS-a?

Mikrobiota creva je složen sistem koji se sastoji od više stotina vrsta bakterija. Svi oni imaju različite uloge u telu i svi zahtevaju različite uslove da bi napredovali. Kao takvi, neće svi probiotici imati isti efekat na simptome IBS-a.

Postoje dve glavne grupe probiotičkih tretmana za IBS, laktobacili i bifidobakterije, koje pomažu da se uspostavi ravnoteža u crevima, ističu lekari. Oni su važan deo procesa detoksikacije, poboljšavajući opšte zdravlje creva i mogu se uzimati u obliku vitamina ili, po mogućnosti, iz prirodnih izvora kao što su jogurt, kefir, kombuča i kimči.

Još uvek nije potpuno ispitano koji određeni sojevi najbolje funkcionišu, ali dosadašnja istraživanja donose obećavajuće rezultate. Prema meta-analizi objavljenoj u “Frontiers in Cellular and Infection Microbiology ”, sojevi poput Bacillus coagulans, Lactobacillus plantarum i Lactobacillus acidophilus mogu dati najbolje rezultate.

Sve je veće interesovanje za određeni soj Bifidobacterium bifidum. Časopis Alimentary Pharmacology & Therapeutics objavio je ispitivanje u kojem je suplementacija sa ovim sojem značajno poboljšala nekoliko različitih simptoma IBS-a, uključujući bol u stomaku, nadimanje i urgentnost fekalija.

Zanimljivo je da se čini da se ova bakterija ne mora unositi u živom obliku da bi proizvela rezultate. Rezultati studije objavljene u časopisu Lancet Gastroenterology sugerišu da bifidobakterija inaktivisana toplotom i dalje može uspešno da ublaži simptome IBS-a. Neaktivni probiotici su verovatnije stabilni u teškim uslovima, lakše ih je standardizovati od aktivnih probiotika i mogu smanjiti rizik od infekcije kod osetljivih osoba.

S obzirom da postoje različite vrste IBS-a, različite vrste probiotičkih sojeva mogu biti najprimenljivije.

IBS-D

Ako je vaš primarni simptom dijareja, verovatno patite od sindroma IBS-D. Prema meta-analizi objavljenoj u časopisu E-Clinical Medicine , Saccharomyces boulardii je jedan od najboljih probiotika za IBS kada je u pitanju smanjenje dijareje, bolova u stomaku i učestalosti stolice.

Međutim, vredi napomenuti da je S. boulardii kvasac, pa stoga ima različita svojstva od bakterija. Smatra se da je "prolazni" probiotik jer se ne kolonizuje dugo u crevima. Zbog toga je dobra ideja uzeti probiotik koji sadrži S. boulardii zajedno sa drugim „dobrim“ bakterijama jer one deluju sinergistički.

Studije su pokazale da probiotski soj Lactobacillus GG u koncentraciji od 1×1010 cfu/ml u periodu od četiri nedelje može da umanji ozbiljnost bola pacijenata i poboljša funkcionalnu skalu kod pacijenata sa sindromom iritabilnog creva. Probiotici mogu imati terapeutske efekte za pacijente sa IBS.

Takođe, studije su pokazale da probiotski soj L. plantarum 299v ima blagotvorno dejstvo kod smirenja abdominalnog bola kod sindroma iritabilnog creva (IBS).

Upravo sva ova tri navedena probiotska soja su prisutna u jednom preparatu- Enterobiotik® junior. Enterobiotik® JUNIOR predstavlja jedinstvenu kombinaciju probiotske gljivice Saccharomyces boulardii, probiotskih bakterija LGG, LP 6595 i cinka formulisanu posebno za očuvanje zdravog digestivnog trakta kod dece.

IBS-C

Ako imate ponavljajućih problema sa zatvorom, verovatno patite od IBS-C. Čini se da su bakterije iz bifidobakterije najefikasnije u stimulisanju pražnjenja creva u ovom stanju. Rezultati studije objavljene u The British Journal of Nutrition sugerišu da soj Bifidobacterium lactis BB-12 može biti posebno koristan za one koji se bore sa opstipacijom. Nalazi iz studije iz 2012. pokazuju da je suplementacija sa Bifidobacterium lactis BB-12 i prebioticima bila posebno efikasna u skraćivanju vremena prolaska kroz creva.

IBS-M

Mnogi ljudi sa IBS-om doživljavaju naizmenične simptome nadimanja, bola, zatvora i dijareje. Može biti teško odlučiti koji simptom ciljati u ovom stanju. Jedna opcija bi mogla biti da isprobate visokokvalitetni probiotik za sveobuhvatnu podršku crevima, koji idealno sadrži više različitih sojeva iz porodica Lactobacillus i Bifidobacterium.

Prema Nutrition Journal-u , otkriveno je da sojevi poput Lactobacillus acidophilus NCFM i Bifidobacterium lactis Bi-07 ne samo da regulišu rad creva, već i da ublažavaju nadimanje, nadutost u stomaku i grčeve u stomaku. U međuvremenu, istraživači iz časopisa Scientific Reports ukazuju na blagotvorno dejstvo soja Bacillus coagulans Unique IS-2.

DA LI TREBA DA UZIMATE PROBIOTIKE AKO IMATE IBS?

Većina naučnika se slaže da je prerano preporučiti upotrebu probiotika kao primarnog tretmana za IBS. Verovatno je da određeni sojevi mogu značajno poboljšati jedan ili dva digestivna simptoma, ali je malo verovatno da će većina probiotika izazvati opipljiva poboljšanja. S druge strane, probiotici su sigurni, široko dostupni i relativno jeftini. U nedostatku efikasnih lekova, ovi suplementi mogu doneti nešto donekle olakšanje za mnoge sa IBS-om.

Postoji nekoliko stvari koje treba zapamtiti kada birate svoj probiotski dodatak. Prvo, uverite se da je njegov sastav zasnovan na dokazima, što znači da istraživanja dobrog kvaliteta podržavaju njegovu ulogu u ublažavanju IBS-a. Drugo, nikada ne prekoračite dozu koju preporučuje proizvođač i uzimajte ih prema uputstvima na etiketi. Dajte im vremena da rade i budite spremni za potencijalne neželjene efekte.

Predlog je da bilo koju probiotisku ili fermentisanu ishranu započnete polako, posebno za one sa osetljivim crevima. Svako naglo povećanje korisnih bakterija u digestivnom sistemu može potencijalno da izazove simptome, kao što je nadimanje, jer su u interakciji sa neželjenim sojevima, ali bi trebalo da nestane u roku od nekoliko dana kada se vaše telo navikne na povećanu dozu.

Lagani početak suplementacije probioticima može ublažiti simptome IBS-a.

Autor: Pink.rs