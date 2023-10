DISKUS HERNIJA I KAKO JE LEČITI - Kiropraktičar za Pink o tome kako da prepoznate PROBLEM koji imate, A OVO SU NAJBOLJA REŠENJA! (VIDEO)

Diskus je kao amortizer koji treba da zaštiti kičmu od opterećenja, rekao je za Novo jutro TV PINK, fizijatar i kiropraktičar Doma zdravlja West Medic Miloš Mrkić.

Govoreći o tome do kojih tegoba dolazi zbog promena na diskusu L5 i S1, rekao je da je to prostor na kraju lumbalne kičme prema sakralnoj kosti, prostor između lumbalne kičme i sakralne, gde dolazi do najopterećijeg dela, jer je to, kako kaže, poslednji mobilan segment naše kičme.

- Svi pokreti koji se dešavaju imaju najveće opterećenje u toj tački, to je tačka prelamanja. Kada radimo pokrete savijanja, istezanja, okretanja i slično, najveća tenzija se dešava u tom delu kičme. Upravo zbog toga i načina života, gde dosta vremena sedimo, ta tačka trpi najveći pritisak - rekao je Mrkić.

Kako kaže, diskus, koji je kao amortizer, mora da zaštiti našu kičmu od pritisaka.

- Kada pukne diskus, tada dolazi do ozbiljnih problema, tada se javlja diskus hernija. To je vrlo učestalo stanje, otprilike je preko 80 posto svih problema u kičmi upravo u tom delu - rekao je Mrkić.

On je rekao da prilikom njegovog pucanja, pacijenti imaju bolove od lumbalnog dela kičme ka dole, spušta se do nogu, sve do stopala.

- Mi testiramo pokret i tako možemo da vidimo o kojoj se zoni radi. Kada pacijent ne može stopalo da okrene na dole ili ne može da hoda na prstima, znamo da se radi o ovim diskusima - rekao je Mrkić.

Kako kaže, u lečenju najveću ulogu imaju spinalna dekompresija i fizikalna terapija.

- Treba osloboditi diskove od opterećenja, i ona najčešće zbog toga što je došlo do klizanja i pomeranja, mora da se reši mehaničkim putem, da se izvrši dekompresija određene zone - rekao je Mrkić.

