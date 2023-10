Zašto mnoge muškarce toliko privlače starije žene? Odgovor je u jednoj velikoj razlici između njih i onih mlađih

Sigurno ste više puta čuli da je mlađi muškarac u vezi, pa čak i braku sa ženom starijom od sebe.

Iako se nazivamo modernim društvom, ova pojava i dalje nailazi na osudu.

Naravno, govorimo o situacijama u kojima je razlika u godinama velika.

Svako ima svoje preferencije i svako želi nešto drugačije shodno svom karakteru i potrebama, ali jedan šablon se i dalje ponavlja kod mnogih muškaraca, a to je da ih privlače zrelije, starije žene.

Takva privlačnost se pronalazi kod muškaraca raznih dobi, počevši od mladića pa do zrelih muškaraca.

Za takve, 20 godina razlike u godinama (čak i više) ne predstavlja nikakav problem. Šta je to što ih najviše privlači kod starijih žena? Osobine koje žena stekne u zrelim godinama su ono na čemu bi mnoge devojke pozavidele.

Mnoge mlade devojke bi želele da budu nezavisne, mudre, inteligentne, uspešne ali obično nemaju dovoljno životnog iskustva, dovoljno naučenih lekcija iza sebe i dovoljno mogućnosti da to postanu. Muškarci vole mudre žene. Vole one koje znaju da se izbore za sebe i sebi drage ljude.

Vole one koje su brižne i pažljive. Vole kada žena zna kako da zaleči prehladu, kako da previje ranu, šta da uradi za koju boljku, a zrele žene to sve nauče tokom svog života. Muškarci vole tu otvorenost kod zrelih žena. To što se one ne pretvaraju, što otvoreno govore šta žele a šta ne žele.

Zbog toga će romantika sa njima biti sjajna. Starije žene ne mare mnogo šta drugi misle, više se ne nerviraju oko ružnih komentara kao što su to radile, više ne prave dramatične scene kada se sa nekim posvađaju. Zrele žene su staložene i promišljene.

Sve loše osobine su ostavile u svojoj prošlosti. Muškarci vole što zrele žene ne pronalaze dlaku u jajetu, to što će voleti muškarca zbog karaktera, a ne samo zbog izgleda. Privlači ih to što je zrela žena sposobna da pronađe rešenje za svaki problem, što je voljna da iskreno pomogne bez lažnih obećanja, a to neće uvek dobiti od mlade i nezrele devojke.