Ako vam je muškarac postavio ova dva pitanja, velike su šanse da će vas prevariti

Kada ste zaljubljeni i kada sve u vezi funkcioniše, verujemo da je prevara poslednja stvar o kojoj razmišljate.

A, u tim trenucima vam, sasvim sigurno, ne pada na pamet i da biste vi, jednog dana, mogli da budete prevareni.

Međutim, istina je da, nažalost, postoji mogućnost da se to dogodi.

Ne postoji osoba koja se, u tim trenucima, nije zapitala da li je to nekako mogla da predvidi.

Kada ste u ljubavnoj vezi sa osobom koju volite, poslednje o čemu razmišljate je prevara.

Prema statistikama, u proseku, svaka druga ispitana osoba vara ili planira da prevari svog partnera. I zato, obratite pažnju jer, postoje signali koji upućuju na to da bi prevara mogla da se dogodi.

Neki od signala su i ova dva pitanja koja obično uslede neposredno pre čina prevare.

Možemo li da probamo nešto novo u krevetu?

Iako deluje sasvim nevino, emocije koje stoje iza ovog pitanja su vrlo duboke. One se, bili vi svesni toga ili ne, nagomilavaju u njemu i samo je pitanje vremena kada će – eksplodirati. Seks je važan u svakom odnosu, i hteli vi to sebi da priznate ili ne, muškarcima je važniji nego ženama i oni su zbog njega spremni da zaborave šta imaju sa vama. Dakle ako ne ulažete u vašu intimu i niste spremni da eksperimentišete sa novim stvarima, vrlo je verovatno da će vaš voljeni to potražiti negde drugde.

Možemo li češće da vodimo ljubav?

Ne postoji čarobna formula koja će vam reći koliko često treba da vodite ljubav sa svojim muškarcem, ali ako na ovo pitanje odgovorite negativno, postoje šanse da će on ovu jednu komponentu u vašoj vezi koja mu nedostaje potražiti na drugom mestu. Jer da podsetimo, nisu svi muškarci koji varaju svoje devojke nesrećni u vezama sa njima, oni jednostavno žele da njihov seksulani život bude ispunjeniji.