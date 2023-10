Romansa na poslu – šta ako vam se svidi kolega?

Romanse na radnom mestu su definitivno kontroverzna stvar. Neki ljudi smatraju da nikada ne treba mešati posao i zadovoljstvo, dok drugi smatraju da to i nije tako velika stvar.

"Porota" još uvek radi na ovom slučaju, tako da i dalje ne postoji precizan odgovor na pitanje treba li, ili ne, biti u vezi sa kolegom. Kao i za sve drugo u životu, morate najpre preuzeti rizik da biste videli kakav će biti ishod.

Ako vam je "zapao za oko" kolega sa posla, imamo rešenje. U nastavku ćete videti kako se treba suočiti sa kolegom/simpatijom sa posla.

1. Uverite se da je legalno

Postoje kompanije čiji pravilnik ne dozvoljava da se zabavljate sa kolegama, dok postoje i one koje nemaju problem sa tim. Takođe, ima i onih koje nisu ni na nebu, ni na zemlji kada dođe do ovoga. U svakom slučaju, veza sa kolegom može biti u redu, ukoliko niste previše očigledni na poslu. Pre nego što odete dalje sa simpatijom sa posla, veoma je važno da se uverite da li je to dozvoljeno u vašoj firmi. Sigurno ne želite da započnete vezu sa njim, a tek onda saznate da su veze na poslu zabranjene.

2. Postavite sebi ’’ona’’ pitanja

Odlično znate na šta se to odnosi. To su one stvari o kojima vi i ne želite da razmišljate. Imajte na umu da su to možda najvažniji faktori u ovoj situaciji.

Da li će ovo naštetiti vašoj karijeri? Da li blisko sarađujete? Da li ste na istom odeljenju? Ako su odgovori pozitivni, onda nećete moći da se fokusirate na posao i vaš šef i drugi zaposleni će to i primetiti. Stoga, ne krećite tim putem (ma koliko on neodoljiv bio).

3. Otkrijte njegov interes

Nema svrhe rizikovati karijeru zbog muškarca kome se ni ne dopadate. Sledeći korak je da shvatite njegov interes. Ovo i nije toliko teško koliko možda zvuči. Na kraju krajeva, obično znate kada vam se neko nabacuje na žurkama, ili preko zajedničkog prijatelja. Da li vam se čini da pronalazi izgovore da priđe do vašeg stola i razgovara sa vama?

4. Umereno flertujte

Nemojte preterivati sa ovim kako drugi ne bi primetili. Na radnom ste mestu na kraju krajeva, i to ne smete nikada zaboraviti. Ali, ako ne flertujete, neće shvatiti da vam se dopada i na taj način ćete se vratiti svom slobodnom životu. Ako ste voljni da preuzmete rizik, onda se potrudite da svaki dan izgledate što bolje na poslu. Ponudite mu da mu donesete kafu kada pođete po svoju, pitajte ga kako je proveo vikend i generalno se zainteresujte za njegov život. Neće mu mnogo trebati da shvati.

5. Ne pravite prvi korak

Stvar je u tome da, ako napravite prvi korak sa simpatijom sa posla, preuzimate masovni rizik. Ako se vi njemu ne dopadate, bićete, pa, najblaže rečeno slomljeni… da ne pričamo o tome koliko ćete se osećati poniženo. Viđaćete ga svaki dan i to će situaciju učiniti još neprijatnijom. Da li ste zaista spremni na to? Verovatno ne. Zapravo, niko nije spreman na nešto tako. Takođe, ako blisko sarađujete, to će učiniti da se osećate još gore, a to svakako želite da izbegnete.

