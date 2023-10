Šta možete da uradite ako SUMNJATE da vaš suprug IMA AFERU SA DRUGOM ŽENOM?

Ne možete da objasnite ni sami sebi šta ga je pokrenulo, ali sumnja da vas suprug vara je tu. Možda je on nešto rekao što vas je navelo da razmišljate u takvom pravcu ili je njegovo ponašanje najednom postalo drugačije. Možda je neko u krugu vaših prijatelja ubacio crva sumnje u vaše uho.

Bilo kako bilo, ne možete da se otrgnete od pomisli da vas suprug vara. Te misli deluju razarajuće na vas i osim što ste vrlo tužni, u isto vreme se osećate izgubljeno, šokirano i vrlo ljuto. Vaše emocije su posvuda i ne polazi vam za rukom da razmišljate jasno. Ne sumnjamo da bi vam dobro došla mala pomoć. U nastavku teksta pogledajte šta bi u ovakvoj situaciji trebalo da radite.

Razmotrite izvor vaše sumnje

Ako vam je neko rekao da sumnja da vas suprug vara, najvažnije od svega je da razmislite malo o toj osobi. Da li je to osoba kojoj verujete i koja ne bi takvo nešto rekla iz čiste pakosti? Da li je poznajte dovoljno dugo da znate kada govori istinu, a kada ne? Razlika je velika, jer ima ljudi kojima ništa ne znači uništenje tuđeg braka, dok je drugima zaista stalo.

Nemojte da njuškate

Nema sumnje da gorite od želje da njuškate po njegovim stvarima i tražite dokaze o aferi. Sumnje su tu, a pre nego što se suočite sa njim, morate da nabavite i dokaze. Ali, zaista ne bi trebalo to da radite. Iako su vam potrebni dokazi, to nije način da ih prikupite. Njuškanje po telefonu vašeg supruga može vam zadati veliku bol. Čak i da se ispostavi da on zaista ima aferu, poruke koje biste eventualno pronašli bi vas mogle trajno povrediti. To nije nešto što želite da imate u pamćenju do kraja života.

Pitajte ga direktno

To je neko koga znate i sa kim ste proveli godine i godine. Znate kako diše i sigurno znate kada vas laže. Najbolji pristup celoj situaciji je da sednete i direktno ga pitate da li ima sa nekim aferu. Pogledajte ga u oči i zatražite odgovor u njima. Nemojte ga napadati i trudite se da zvučite što smirenije. Ako je kriv za aferu, ona će mu biti ispisana preko celog lica da čak neće morati ništa ni da kaže.

Nemojte sebe da krivite

U svetu neverstva postoji jedan fenomen – osoba koja je prevarena, u gotovo 99% slučajeva preuzima krivicu na sebe za ono što se dogodilo. Možda ćete biti u iskušenju da uradite isto jer niste bili dovoljno dobri, pažljivi i vredni ljubavi. Niste ispunili očekivanja vašeg partnera. Ali, to je zabluda! Niste vi krivi za njegovu aferu, već on lično. O stvarima kojima nismo zadovoljni u braku moramo da pričamo sa voljenom osobom i pokušamo da ih popravimo, a ne da tražimo lako rešenje sa strane.

