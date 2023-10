Pet načina da nekome IZJAVITE LJUBAV: Posle OVIH rečenica niko neće ostati imun!

Stara izreka glasi da nikada ne možemo sa sigurnošću da znamo šta se sve krije iza nečijeg osmeha. Svako bije svoje životne bitke i najčešće je dovoljna lepa reč i podrška da nekome ulepšamo dan, ukoliko već ne možemo drugačije. Setite se koliko vama znači kada je prodavačica u marketu ljubazna, kada vam se nasmeši dete na ulici ili vam stara baka na uglu poželi dobar dan.

Ljubaznost je najmanje što nekome možemo da ponudimo. Ne kaže se bez razloga da "lepa reč i gvozdena vrata otvara". U nastavku teksta saznajte uz pomoć kojih pet rečenica možete na najlakši način da izrazite svoje emocije, bilo da je u pitanju zahvalnost prijatelju ili izjava ljubavi partneru. Imajte u vidu da šta god da kažete, ta osoba će umeti da ceni ako je iskreno i od srca.

1. "Hvala ti što si uvek sa mnom"

Ova rečenica pokazuje da cenite nečije prisustvo, pomoć i podršku u životu. Takođe, izražava zahvalnost i poštovanje prema toj osobi. Možete to reći roditelju, partneru, prijatelju, kolegi ili bilo kome ko vam je bio od pomoći ili vam je pružio utehu u teškim trenucima. Oni će to znati da cene. Baš kao što je neophodno izjaviti ljubav, inače suprotna strana to neće znati, tako je ovo neophodno da čuju i vaši roditelji i prijatelji, kao i kolege.

2. "Divim se tvojoj snazi i hrabrosti"

Ova rečenica je priznanje, a ujedno i ohrabrenje nekome ko se suočava sa poteškoćama, izazovima ili promenama. Takođe podseća osobu kojoj je upućena da ima vašu podršku.

Ovu rečenicu možete da kažete nekome ko se bori sa bolešću, gubitkom, stresom ili nekom drugom životnom preprekom. Poruka koju šaljete je pozitivna i daje nadu osobi koja je u izazovnoj životnoj situaciji da je kraj problema nadohvat ruke.

3. "Svet je lepši jer postojiš"

Ova rečenica izražava vašu naklonost i divljenje prema nekome ko donosi radost, sreću i lepotu u vaš život. Ovo je upućeno nekome ko svojim prisustvom vaš život čini potpunijim i boljim. Takođe, naglašava važnost i vrednost te osobe za vas, ali i za druge. Možete je reći ili napisati svom partneru, detetu, rođaku, prijatelju ili bilo kome ko vam je drag i poseban. I ne zaboravite - ova poruka namenjena je samo vama najbitnijim osobama.

4. "Verujem u tebe i u tvoje snove"

Ova rečenica daje podršku i ohrabrenje nekome ko ima velike ciljeve, ambicije ili planove za budućnost. To takođe pokazuje vaše poverenje i optimizam u vezi sa tom osobom i njenim mogućnostima. Možete to reći nekome ko se sprema za ispit, razgovor za posao, put ili neki drugi važan događaj. Ova rečenica uliva snagu i verovanje da će se mukotrpni trud najzad isplatiti.

5. "Ti si jedinstvena i neponovljiva osoba"

Ova rečenica hvali nečiju ličnost i kreativnost. Takođe ističe vaše poštovanje i divljenje toj osobi i njenim kvalitetima. Možete to reći nekome ko se ističe po svom stilu, talentu, humoru ili nekoj drugoj osobini koja ga čini posebnim. Ovo će pokazati da vam je stalo do druge osobe i da želite da se ona oseća dobro, a na taj način ulepšaćete i svoj dan.

