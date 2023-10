Vaše TELO ZNA kada PARTNER NIJE DOBAR ZA VAS: 7 signala koje vam ono šalje da vas upozori na toksičnu vezu

Veza između našeg uma i tela je jaka. Ponekad fizički simptomi mogu biti znak da je naše emocionalno okruženje toksično.

Lako je odbaciti svoju glavobolju kao rezultat previše kafe, ili anksioznost kao leptiriće u stomaku. Ali vaše telo vam može reći više nego što shvatate o okruženju i ljudima u njemu. Naša tela nam ponekad mogu pokazati čega je naša podsvest postala svesna, ali mi tek treba da svesno shvatimo.

Terapeutkinja za traumatologiju Šenon Tomas, autorka knjige „Isceljivanje od skrivenog zlostavljanja“, rekla je za Insider.com da su mnogi njeni klijenti koji su bili u nasilnim ili toksičnim vezama na kraju iskusili fizičke simptome, bez očiglednog medicinskog objašnjenja. „Još ne znam za klijenta koji nije doživeo neku vrstu reakcije tela u toksičnoj vezi“, rekao je Tomas. „Postoje različiti stepeni, to je širok spektar, ali svaka osoba je imala neku fizičku manifestaciju zlostavljanja.

Psihoterapeutkinja Liza Loles rekla je za da i telo plaća danak toksičnim vezama: "Neophodno je razumeti da se emocionalni stres može manifestovati u fizičkim simptomima", rekla je ona. "Od vitalnog je značaja da slušamo svoja tela i prepoznamo kada nešto nije u redu."

Osećaj iscrpljenosti

Ljudi često ostaju sa nasilnim partnerima zbog nečega što se zove traumatično vezivanje. Ovo je u suštini kada se nasilnik ponaša neočekivano i to od zanemarivanja i grubosti do naleta ljubaznosti. To znači da telo prolazi kroz sopstvena previranja, sa visokim nivoima hormona stresa, adrenalina i kortizola, uparenih sa dopaminom kada mu se pruži ljubav kao nagrada. "Kada imate tu kombinaciju hemijske navale u telu, telo će reagovati na to", rekla je Tomas.

Jedan uobičajeni simptom ove turbulencije je osećaj stalnog umora. Obično je to cilj nasilnika, jer je mnogo manje verovatno da će istrošena žrtva imati energije za borbu. „Trenuci kratke sreče su sjajni, ali kada počnu te spirale nadole, gaslighting ili tihi tretman, telo može da se sruši“, objašnjava Tomas.

Rekla je da kada pogledate slike pre i posle toksične veze, mogu se uoččiti promene na licu. „Naše okruženje zaista može da nas otruje“, rekla je ona.

Autoimuni problemi

Vremenom, loši odnosi mogu da podstaknu simptome kao što su zapaljenje, bolovi u telu i kožni problemi. Ali Tomas je rekla da se u oko 95% slučajeva njeni klijenti vraćaju sa urednim zdravstvenim kartonom nakon posete lekaru. Iako je potvrda lekara obično dobra vest, ona je takođe uznemirujuća za pacijenta, jer znaju da su njihovi simptomi stvarni - jednostavno ne postoji medicinsko objašnjenje.

"Onda moramo da pogledamo okruženje u kojem se nalaze i odnose u kojima su, i da li to stvara simptome ekstremne anksioznosti", objašnjava Tomas.

Neke oblike toksičnog ponašanja kao što je gaslighting Tomas upoređuje sa zatrovanom vodom: “ne vidite otrov dok nije već kasno.”

Problemi sa varenjem i hormonske promene

Ljudi u lošim vezama često imaju problema sa određenom hranom, varenjem i apetitom. Tomas je rekla da je to zbog stresa i kortizola i adrenalina koji se gomilaju u telu. Anksioznostje evoluirala kod ljudi da bi nam pomogla u našem odgovoru „bori se ili beži“ – hormoni se povećavaju kako bi nam pomogli da pobegnemo od opasnosti ili da se suočimo sa njom. Ali postoje nedostaci ako ovi hormoni nemaju gde da odu.

Problemi sa pamćenjem i govorom

Kada je vaš um u stanju pripravnosti, uvek gleda šta govorite u slučaju da započne svađa, nema mnogo prostora za bilo šta drugo — uključujući pamćenje i govor.

„Videla sam mnogo klijenata kojima je veoma teško da čitaju knjige ili obrađuju nove informacije ili zadrže informacije ili sećanja“, objašnjava Tomas. "Kada su usred nasilne veze, ove funkcije su ljudima zaista teške." To je zato što um pokušava da obradi šta se dešava, zašto je njihov partner tako okrutan i manipulativan, i naporno radi na pronalaženju rešenja. Problem je u tome što nasilnik ne traži rešenja. "Mislite da svi žele harmoniju, a psihički zlostavljači to jednostavno ne žele", rekala je Tomas.

To može biti eureka trenutak za mnoge žrtve, rekla je, kada shvate da druga osoba ne radi sa njima, već protiv njih. „Nakon što se zlostavljanje završi, osoba ponovo uči da se oseća sigurno u ono što govori i šta misli. Mislim da bi to mogao biti deo procesa oporavka ponovnog pronalaženja svog glasa, da stvari ne moraju da budu savršene, da mogu samo slobodno da razgovaraju sa ljudima i da imaju lakoću u razgovoru, dok su ranije morali da pažljivo biraju reči jer su hodali kao po jajima“.

Napetost i zatezanje mišića

Zategnutost mišića je ogroman pokazatelj da nas neko čini nemirnim, ali ipak bismo to mogli da racionalizujemo: „Ohrabrila bih vas da zaista prestanete i razmislite 'zašto moje telo ovako reaguje na ovu osobu?'”, rekla je Tomas. "Možda postoji nešto što moja podsvest primećuje u vezi sa ovom osobom, a što nije došlo u moj kognitivni um, ali moje telo to oseća."

Vaša creva znaju bolje nego što mislite

Prema Šenon Tomas, trebalo bi više da verujemo svom stomaku, jer skoro svi klijenti sa kojima je radila ili razgovarala o psihičkom zlostavljanjuu početku nisu baš voleli osobu koja je postala njihov zlostavljač.

„Nešto jednostavno nije bilo u redu, ali su to racionalizovali i nastavili da provode vreme sa tom osobom, i tada je počelo traumatsko vezivanje“, rekla je ona. „Ali zaista je uobičajeno da je pre nego što se desila bilo kakva privlačnost postojala početna vrsta otpora. Čujem to iznova i iznova."

Ponekad je nasilnik toliko harizmatičan da postoji trenutna iskra, ali drugima je njihov stomak uvek govorio da je to osoba od koje treba da se klone.

„Mislim da se to dešava kada ih vidimo jasnim očima“, rekla je ona. „Prva reakcija na njih je da nešto nije u redu, onda se naš pogled vremenom izobliči... Ali ta prva reakcija je najiskrenija reakcija.

Počećete da se osećate usamljeno

Vaš društveni život će verovatno biti pogođen ako je vaša romantična veza toksična. To može biti zato što ulažete više vremena i truda nego što bi trebalo da pokušavate da uspostavite vezu, ili može biti zato što je vaš partner izmanipulisao vama da prekine vaša prijateljstva. Ovo može dovesti do osećanja ogromne usamljenosti koje nijedan romantični partner ne može da reši. Iako može biti teško, zaista je važno pokušati održati te veze.

"Od vitalnog je značaja da date prioritet svom mentalnom i fizičkom blagostanju i prepoznate kada vam veza ne služi", rekao je Loles, psihoterapeut.

„Koliko god bilo teško, rešavanje stresa u vezi i traženje podrške od pouzdanih prijatelja, porodice ili terapeuta može pomoći u ublažavanju fizičkih i emocionalnih simptoma.

Simptomi se vremenom smanjuju, ali ponekad ostaju

Često se psihički simptomi iz nasilne veze smanjuju, ali ponekad mogu da potraju. Na primer, ljudi mogu otkriti da su skloniji anksioznosti nego ranije, ili da im je stomak osetljiviji nego što je bio. To se razlikuje od osobe do osobe, i zavisi od starosti, nečijeg opšteg zdravlja i koliko dugo je zlostavljanje trajalo.

„Za sve postoji oporavak“, rekala je Tomas. „Samo je pitanje koliko se time morate aktivno baviti nakon nasilne veze.

Nezdravi odnosi mogu imati mnogo oblika i ne moraju uvek uključivati fizičko nasilje: „Emocionalno i psihičko zlostavljanje može biti jednako štetno i ne treba ga ignorisati. Zapamtite, zaslužujete da budete u vezi u kojoj se osećate sigurno, poštovano i cenjeno", zaključuje Šenon Tomas.

Autor: